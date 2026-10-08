Частные клиники готовятся к «отсеву» в системе ОМС

В коммерческом секторе ожидают сокращения субвенций из Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Фото: Реальное время

Всего 89 частных клиник из Татарстана и Москвы подали уведомления на участие в территориальной программе обязательного медицинского страхования в 2027 году на территории республики. «Все, кто работает в страховой системе, включены в реестр участников на будущий год», — сообщили «Реальному времени» в ТФОМС РТ, комментируя итоги сбора заявок от частного бизнеса. В реестр включили и «Консультативно-диагностический центр Авиастроительного района», а также всю сеть клиник Равиля Латыпова, которая могла выбыть из программы. При этом сами частники не исключают возможного «отсева» из ОМС по итогам предстоящего конкурсного отбора в марте 2027 года. «Если предложенные объемы окажутся значительно меньше, чем рассчитывает клиника, то исполнитель вправе отказаться», — предупредил директор союза «Республиканское объединение частных медицинских клиник «Естественный отбор» Владимир Калистратов.

100% частных клиник, работающих в ОМС, подали заявки на 2027 год



ТФОМС Татарстана завершил прием уведомлений частных клиник на участие в территориальной программе обязательного медицинского страхования в 2027 году. В результате все действующие игроки решили продолжить работу в страховой системе. В реестр включили 89 коммерческих учреждений из Татарстана и Москвы.

— Перечень медицинских организаций, в том числе частной формы собственности, планирующих оказывать медицинскую помощь населению по территориальному участковому принципу в рамках ОМС в 2027 году, остался неизменным, — говорится в ответе директора ТФОМС Алсу Мифтаховой на запрос «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди тех, кто подал обращение, много известных клиник, например «Дион Медикал Групп» семьи экс-гендиректора «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова, глазная клиника «Кузляр», клиника пластической хирургии Дружковых, клиника отоларингологии «Корл», принадлежащая бывшему предправления банка «БТА-Казань» Мударису Идрисову, сеть диагностических центров «Разумед». Причем большая часть входит в реестр с дорогостоящими видами оказания медпомощи, а не просто по «первичке». Частники подтвердили готовность работать по направлению «специализированная медико-санитарная помощь и высокотехнологичная помощь».

В результате на частный сектор пришлось почти 50% участников реестра системы обязательного медицинского страхования (всего в ней значится 188 организаций). До этого коммерческие клиники выражали недовольство недостаточными объемами государственного задания и нерентабельными тарифами, но отказываться от сотрудничества с государственной системой здравоохранения никто не стал. Таким образом, ТФОМС завершил «приемную кампанию» со 100%-ным охватом действующего бизнеса, проявившего лояльность национальной системе здравоохранения.

Консультативно-диагностические центры Латыпова оставят в ОМС

Разрешилась главная правовая коллизия, возникшая вокруг крупной сети консультационно-диагностических центров Равиля Латыпова. Летом стало известно, что его клиники могут перестать обслуживать почти 70 тысяч застрахованных лиц Казани, а население Авиастроительного района хотели «раскидать» между ближайшими государственными учреждениями. Ее выход мог создать громкий прецедент для всей системы ОМС в республике.

— Действующим законодательством не предусмотрено участие в реализации территориальных программ ОМС сетей медицинских учреждений, — сообщили «Реальному времени» в ТФОМС.

Тем не менее в реестр на 2027 год были включены три медицинские организации, имеющие в своем наименовании словосочетание «консультативно-диагностический центр», отметили в фонде. Речь идет о включении в реестр ООО «Консультативно-диагностический центр Авиастроительного района», ООО «Консультативно-диагностический центр Аракчино», ООО «Консультативно-диагностический центр на Четаева», уточнили в ТФОМС.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В результате реестр пополнился двумя новыми участниками, а их общее количество выросло с 87 до 89. До этого сеть консультационно-диагностических центров получала бюджетное финансирование от одного юрлица — КДЦ Авиастроя, а остальные две структуры в списках не значились. В ТФОМС изначально называли эту проблему «технической процедурой», которая не приведет к осложнениям.

Если бы ее не урегулировали, то КДЦ мог стать первым, кто лишился возможности участвовать в ОМС в будущем. Таким образом, «встряска» среди застрахованных казанцев отменяется — они смогут продолжать обсуживаться в частных центрах в шаговой доступности от места проживания.

Звучали разные версии о причинах несостоявшегося выхода из программы. Обсуждали, что бенефициар сети сам хотел выйти из ОМС на фоне грядущего сокращения субвенций из ФОМС. Ведь небольшая частная клиника может не потянуть обслуживание в поликлинике по тарифам оказания первичной медико-санитарной помощи населению.

— Тем не менее решение было найдено, пусть не в полном объеме, как хотели, — говорит собеседник «Реального времени». — Лучшего варианта в Авиастрое не найти.



Как частный сектор оказался на перепутье в ОМС

Напомним, реформа участия частных клиник в системе ОМС стартовала летом этого года. В конце июля депутаты Госдумы одобрили поправки к федеральному закону об обязательном медицинском страховании, изменившие условия их вхождения. До этого частные клиники включались в территориальную программу ОМС по умолчанию — на основании уведомления. А после вступления закона в силу частным организациям предстоит ежегодно подавать заявления и проходить конкурсный отбор для получения объема государственного задания.

предоставлено пресс-службой "Столото"

Правда, затеянная реформа забуксовала прямо на старте. По закону правительство РФ должно было разработать четкие критерии отбора и форму заявлений для частников, но соответствующие документы так и не увидели свет. Чтобы не парализовать работу системы, власти пошли на соломоново решение: сохранили старый уведомительный порядок на 2027 год, но оставили возможность проведения конкурсного отбора.

В Татарстане условия и объемы госзадания для частного сектора определяет Минздрав РТ. По итогам 2026 года частники получили госзаказ на сумму в 4,3 млрд рублей, сообщал ранее ТФОМС РТ. Это менее 5% от общей стоимости территориальной программы ОМС на оказание медицинской помощи населению республики. Частные клиники жаловались, что выделенных им квот хватает до лета — пациенты разбирают их на ура. К примеру, к лету закончились квоты на востребованную процедуру по удалению аденоидов у детей младшего возраста.

Бюджета ТФОМС на 2027 год нет, или Как решить уравнение с двумя неизвестными

Впрочем, включение в реестр не означает автоматического участия в ОМС на будущий год, предостерег в разговоре с «Реальным временем» директор союза «Республиканское объединение частных медицинских клиник «Естественный отбор» Владимир Калистратов. Фактическое участие зависит от конкретных объемов госзадания, которое будет распределено по итогам конкурсного отбора весной 2027 года. «Если предложенные объемы окажутся значительно меньше, чем рассчитывает клиника, то исполнитель вправе отказаться», — предупредил он.

Однако бюджет ТФОМС до сих пор не определен, так как нет ясности в вопросе о сумме трансферов из ФОМС. «Объем госзадания по ОМС на 2027 год будет установлен комиссией по разработке территориальной программы ОМС после издания нормативных актов федерального уровня, касающихся финансовой системы сферы ОМС в 2027 году», — сообщили «Реальному времени» в республиканском фонде. Комиссию возглавляет министр здравоохранения РТ Альмир Абашев. Федеральные субвенции рассчитываются исходя из численности застрахованного населения республики в 3,827 млн человек. Для конкретного региона рассчитывают исходя из суммы страховых взносов, а заработная плата в республике считается одной из высоких в Поволжье, то есть теоретически Татарстан имеет все шансы на высокую сумму трансфертов, говорят собеседники «Реального времени».

Реальное время / realnoevremya.ru

— В этих условиях частные центры оказываются в положении, когда нужно решить уравнение с двумя неизвестными. Это невозможно, — говорит один из источников «Реального времени».

Более того, в коммерческом секторе ожидают сокращения субвенций из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. К примеру, в этом году бюджет ТФОМС утвержден в сумме 100 млрд рублей, из которых 87 млрд рублей обеспечено трансфертами ФОМС. На 2027 год прогнозировали увеличение бюджета до 107 млрд рублей, где 92 млрд — федеральные субвенции.

Однако на практике и этих ресурсов может не оказаться, что автоматически отразится на секвестре госзадания для частников. По словам Владимира Калистратова, ресурс выживания у клиник разный. «Для кого-то критичным может оказаться секвестр на 5% от прошлогоднего уровня, а кто-то перенесет и 10% — все зависит от масштаба клиники», — говорит он.

Глава Ассоциации медицинских работников Любовь Шайхутдинова ранее рассказывала «Реальному времени», что шансы сохранить прошлогодние объемы есть у тех, кто оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь. Прежде всего это лечение онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и выполнение репродуктивных технологий. «ЭКО вообще полностью в частных руках. В Татарстане участвует четыре клиники, получая целевой госзаказ», — указывала она.

Сможет ли частная медицина прожить на нормативы?

Как быть остальным медцентрам? Подушевой норматив финансового обеспечения базовой программы ОМС на 2026 год установлен в размере 22 924,3 рубля, сообщал в начале года ФОМС. На 2027 год планировалось установить его в 24 761,6 рубля, на 2028 год — 26 579,8 рубля. Сможет ли частная медицина прожить на эти деньги?

— Прожить на эти средства можно, но с большим трудом. Необходима индексация тарифов: экономия на здоровье людей недопустима, — отметила в разговоре с «Реальным временем» глава ООО «ФАРМГРУПП» Резеда Гилязетдинова.

Клиника работает в системе ОМС восемь лет, специализируясь на услугах гемодиализа.

За эти годы произошел рост подушевого финансирования, что позволило открыть центры в Альметьевске, Заинске, Зеленодольске, Чистополе. «Казань появилась недавно. Стараемся закрывать расходы за счет Фонда ОМС. Конечно, мы можем закупать супердорогие препараты, но берем что-то среднее и чтобы был лечебный эффект. За оборудованием ездим в Китай — смотрим, что предлагают. Стараемся балансировать в сложное время», — рассказала она.

В компании внимательно следят за экономической повесткой и разделяют опасения, что к 2027 году федеральные трансферты могут сократиться. В таких условиях многие частные клиники, работающие по ОМС, могут пересмотреть целесообразность участия в программе, если объем госзаказа станет нерентабельным. Однако «ФармГрупп» исключает такой сценарий и надеется на сохранение текущего уровня госфинансирования. «Настроения в частной медицине пессимистичные, но в принципе дело не в них — сейчас проседают почти все сектора сферы услуг, все плачут», — заключила спикер.