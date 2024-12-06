В Казани рядом с «Салават купере» могут появиться новые многоэтажки

Проект планировки территории выставили на общественные обсуждения

Фото: Максим Платонов

На окраине Казани может появиться новый жилой квартал. Исполком Казани проводит общественные обсуждения проекта планировки территории около ЖК «Салават купере» в жилом массиве Залесном Кировского района. Там, согласно документу, может появиться многоэтажная жилая застройка и детсад. Подробнее — в материале «Реального времени».

Будущий квартал будет рассчитан на 4 167 человек



С юга территория проекта ограничена улицей Залесной, с запада — улицей Хибинской, с севера и северо-востока — улицей Актанышской. Сейчас в границах расположены малоэтажные и частные жилые дома, банно-оздоровительный комплекс и административное здание, внутри которого в том числе есть отделение «Почты России», — все они останутся на своих местах.

скриншот с сайта Яндекс.карты

На территории размещения существующих объектов капитального строительства сохранены характеристики, параметры существующей застройки, коммунальной инфраструктуры. Изменение одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции существующих объектов капитального строительства необходимо осуществлять в соответствии с Правилами землепользования и застройки Казани, следует из проекта.

К существующей застройке прибавятся многоэтажные дома, под которые выделили две зоны суммарной площадью 5,45 гектара. Максимальная площадь квартир составит 125 тыс. кв. м, нежилых помещений — 4 тыс. кв. м. Дома, согласно проекту, будут иметь до 13 этажей. В целом будущий квартал будет рассчитан на 4 167 человек.

Между домами планируют возвести многофункциональный объект с коммерческими помещениями и многоуровневым паркингом на 0,9 га. Его общая площадь составит 3 тыс. кв. м, а число этажей может дойти до восьми.

Потребность в школах составляет 713 мест — ее закроют за счет учебных заведений, в том числе еще не построенных:

лицея №188 на 1 224 места, пр-т Ильгама Шакирова, 3;

школы №189 «Заман» на 1 224 места, ул. Альфии Авзаловой, 10;

будущей прогимназии по ул. Аксакова, 25а;

планируемой общеобразовательной школы Ш-2 на 2 110 мест в «Салават купере».

Профицит мест в указанных объектах образования подтверждается расчетами, приведенными в материалах обоснования, исходя из определения радиуса обслуживания в 800 метров пешеходной доступности для каждого образовательного учреждения, следует из проекта планировки. Зато в планах есть строительство детсада на 340 мест (потребность составляет 338 мест).

скриншот из документов

В рамках развития улично-дорожной сети будущего квартала планируется организовать съезд с улиц Залесной и Актанышской, а также реконструировать улицу Хибинскую. Рядом есть остановка общественного транспорта.



Строительство жилой застройки и объекта образования возможно при условии отсутствия санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки, запрещающих строительство, отмечается в проекте.

На выезде из Казани планируется возвести многоэтажный ЖК



Это уже не первая попытка уплотнить жилую застройку на улице Залесной. Больше года назад, в сентябре 2023-го, исполком Казани выставлял на общественные обсуждения проект планировки территории вблизи трассы М-7.

Под жилую застройку отводилось 2,6 гектара. Там планировалось построить девять домов максимальной высотой в 18 этажей, на первых этажах которых расположатся коммерческие помещения общей площадью 3,5 тысячи «квадратов». Общая площадь жилого фонда по проекту составляла 42,5 тысячи «квадратов» на 1 417 человек — исходя из обеспеченности 30 кв. м/чел.

скриншот с сайта Яндекс.карты

Также в планах была постройка совмещенных школы и детского сада на 243 и 115 мест соответственно, подземного паркинга на 637 мест.

Проект планировки утвердили в начале этого года. Дальнейшая его судьба неизвестна. «Реальное время» направило запрос в мэрию Казани.

Дарья Пинегина