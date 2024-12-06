В Казани рядом с «Салават купере» могут появиться новые многоэтажки
Проект планировки территории выставили на общественные обсуждения
На окраине Казани может появиться новый жилой квартал. Исполком Казани проводит общественные обсуждения проекта планировки территории около ЖК «Салават купере» в жилом массиве Залесном Кировского района. Там, согласно документу, может появиться многоэтажная жилая застройка и детсад. Подробнее — в материале «Реального времени».
Будущий квартал будет рассчитан на 4 167 человек
С юга территория проекта ограничена улицей Залесной, с запада — улицей Хибинской, с севера и северо-востока — улицей Актанышской. Сейчас в границах расположены малоэтажные и частные жилые дома, банно-оздоровительный комплекс и административное здание, внутри которого в том числе есть отделение «Почты России», — все они останутся на своих местах.
На территории размещения существующих объектов капитального строительства сохранены характеристики, параметры существующей застройки, коммунальной инфраструктуры. Изменение одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции существующих объектов капитального строительства необходимо осуществлять в соответствии с Правилами землепользования и застройки Казани, следует из проекта.
К существующей застройке прибавятся многоэтажные дома, под которые выделили две зоны суммарной площадью 5,45 гектара. Максимальная площадь квартир составит 125 тыс. кв. м, нежилых помещений — 4 тыс. кв. м. Дома, согласно проекту, будут иметь до 13 этажей. В целом будущий квартал будет рассчитан на 4 167 человек.
Между домами планируют возвести многофункциональный объект с коммерческими помещениями и многоуровневым паркингом на 0,9 га. Его общая площадь составит 3 тыс. кв. м, а число этажей может дойти до восьми.
Потребность в школах составляет 713 мест — ее закроют за счет учебных заведений, в том числе еще не построенных:
- лицея №188 на 1 224 места, пр-т Ильгама Шакирова, 3;
- школы №189 «Заман» на 1 224 места, ул. Альфии Авзаловой, 10;
- будущей прогимназии по ул. Аксакова, 25а;
- планируемой общеобразовательной школы Ш-2 на 2 110 мест в «Салават купере».
Профицит мест в указанных объектах образования подтверждается расчетами, приведенными в материалах обоснования, исходя из определения радиуса обслуживания в 800 метров пешеходной доступности для каждого образовательного учреждения, следует из проекта планировки. Зато в планах есть строительство детсада на 340 мест (потребность составляет 338 мест).
В рамках развития улично-дорожной сети будущего квартала планируется организовать съезд с улиц Залесной и Актанышской, а также реконструировать улицу Хибинскую. Рядом есть остановка общественного транспорта.
Строительство жилой застройки и объекта образования возможно при условии отсутствия санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки, запрещающих строительство, отмечается в проекте.
На выезде из Казани планируется возвести многоэтажный ЖК
Это уже не первая попытка уплотнить жилую застройку на улице Залесной. Больше года назад, в сентябре 2023-го, исполком Казани выставлял на общественные обсуждения проект планировки территории вблизи трассы М-7.
Под жилую застройку отводилось 2,6 гектара. Там планировалось построить девять домов максимальной высотой в 18 этажей, на первых этажах которых расположатся коммерческие помещения общей площадью 3,5 тысячи «квадратов». Общая площадь жилого фонда по проекту составляла 42,5 тысячи «квадратов» на 1 417 человек — исходя из обеспеченности 30 кв. м/чел.
Также в планах была постройка совмещенных школы и детского сада на 243 и 115 мест соответственно, подземного паркинга на 637 мест.
Проект планировки утвердили в начале этого года. Дальнейшая его судьба неизвестна. «Реальное время» направило запрос в мэрию Казани.
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