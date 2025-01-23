На севере Казани вдоль трассы М-7 собираются возвести новый ЖК

Также в планах — школа, два детсада и магазины

Фото: Скриншот Яндекс Карт

В Авиастроительном районе Казани, вдоль трассы М-7, планируют возвести жилой комплекс, состоящий из индивидуальных жилых домов. Соответствующий проект планировки территории по развитию земельных участков утвердил сегодня исполком Казани. Тут же хотят построить и школу, которая станет единственной, настолько близко прилегающей к дороге. Подробнее — в материале «Реального времени».

350 индивидуальных домов и школа

Площадь территории, которую планируют застроить, составляет 143,7 га, она будет рассчитана на 1 120 человек. На юге новый ЖК граничит с коллективным садом №8Б СНТ ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (КМПО), на востоке и западе — с лесным массивом.

В первую очередь тут хотят заложить 350 земельных участков для индивидуального жилищного строительства — под каждый запланировано не менее 1 тыс. кв. м. Согласно расчетам, дома займут 38 га. Предполагается, что зона озелененных территорий специального назначения раскинется на 35,3 га.

Согласно проекту, здесь построят школу на 192 места — ближайшая находится в 4 км в поселке Озерный. Еще планируется возвести два детсада по 50 мест, а также фельдшерско-акушерский пункт. Все четыре учреждения будут размещены поближе к жилым домам.

У М-7 и СНТ появятся пять магазинов, в том числе с кафе и объектами бытового обслуживания. Площадь самого крупного составляет 3,8 га — зона его расположения растянулась прямо вдоль трассы. При этом, согласно документу, заправка Teboil останется на месте.

Планируется и строительство новых дорог, а именно: магистральных улиц районного значения протяженностью 2 237,3 м, улиц местного значения протяженностью 8 434,7 м, а также строительство транспортной развязки на пересечении М-7 и улицы районного значения в продолжение ул. Песочной.

Полный список главных объектов выглядит так:

Наименование Площадь % от общей территории Площадь территории в границах проекта планировки, в том числе 143,34 100 Озелененные территории специального

назначения (зона охраны трубопроводов, на карте выделена светло-зеленым цветом) 50,63 35,3 Размещение индивидуальной жилой застройки (выделено желтым) 38,0 26,5 Улицы (выделены серым) 32,74 22,8 Размещение объектов торговли и общественного питания (выделено розовым) 10,55 7,4 Зона зеленых насаждений общего пользования выделена темно-зеленым) 8,39 5,9 Школа и детсады (выделены голубым) 1,57 1,1

Реальное время / realnoevremya.ru

Власти Казани начали активнее развивать север города

Только за последние несколько месяцев это уже второй проект застройки на севере Казани. В ноябре 2024-го стало известно, что на участке вблизи Лесного озера, расположенного в Московском и Авиастроительном районах города, появятся индивидуальные жилые дома, но их более чем в три раза меньше — 86. По характеристикам нового жилищного строительства, численность населения на данной территории составит 276 человек, а общий жилищный фонд — 17,2 тыс. кв. м. Расчетная жилищная обеспеченность составит 63 квадратных метра на человека, а плотность населения — 30 человек на гектар.

Кроме того, проект включает зоны природных территорий и озелененных территорий общего пользования, таких как лесопарки, парки и скверы, что должно способствовать созданию комфортной городской среды и улучшению качества жизни жителей Казани.



Помимо жилищной застройки, на территории предусмотрены следующие объекты:

детский сад на 50 мест с общей площадью 3,5 тыс. кв. м;

учреждение дополнительного образования на 33 места (200 кв. м);

амбулаторно-поликлиническое учреждение с мощностью четыре посещения в смену (60 кв. м);

спортивно-тренажерный зал общей площадью 140 кв. м;

магазин смешанного ассортимента (417 кв. м);

предприятия общественного питания с разной мощностью: одно на восемь посадочных мест (160 кв. м) и другое на четыре посадочных места (80 кв. м).

Дарья Пинегина