В Казани впервые сдали свыше 1,4 млн «квадратов» жилья

Фото: Максим Платонов

В 2024 году в Казани был введен в эксплуатацию рекордный объем жилья — 1,415 млн кв. м, сообщил мэр города Ильсур Метшин на итоговой пресс-конференции. Это первый случай в истории города, когда показатель достиг таких масштабов за один год.

Помимо рекордных результатов в строительстве жилья, мэр также подвел итоги программы «Наш двор», реализуемой в республике с 2020 года. За пять лет в рамках программы благоустроено 2 278 дворов общей площадью 3 млн кв. м. В обновленных дворах появились новые детские и спортивные площадки, зеленые зоны, удобные тротуары, улучшения коснулись жизни около 500 тыс. жителей Казани.

В 2024 году благоустройство коснулось территорий еще 459 многоквартирных домов. При этом активно внедряются принципы бережного отношения к ресурсам: устанавливаются фандоматы для сбора вторсырья, используется мебель из переработанного пластика, монтируется освещение на солнечных батареях.

В городе остается еще 1 197 дворов, требующих благоустройства. Мэр отметил, что работа в этом направлении будет продолжена и в следующем году.