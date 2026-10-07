Науке нужны деньги, обществу — духовные смыслы, промышленности — инженеры

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов выделил приоритеты до 2030 года

Фото: Сергей Козлов

«Академия наук РТ создавалась ради одной цели — сохранить науку. Теперь ей отводится важная роль — определять будущее Татарстана. Мы идем по своему пути — от сохранения языка и исторической памяти к созданию собственных технологий», — заявил Рифкат Минниханов на церемонии празднования 35-летия Академии наук республики. «Фундаментальные исследования истории и культуры формируют научно выверенный образ прошлого и настоящего», — согласился вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, чье приветствие зачитали в зале. В прикладном смысле науке отводят роль инструмента — превращать запросы предприятий в НИОКР и разработки. Что нового показали ученые Академии наук и в чем продвинулись университеты — в репортаже «Реального времени».

Казань в новом прочтении АН РТ, зов земли и «электронный» нос

Научное сообщество сегодня праздновало 35-летие Академии наук Татарстана, торжество проходило в новом здании театра Камала необычной архитектурной формы. С одной стороны, ломаные формы должны были отражать состояние науки в 90-е годы, когда не было четкого понимания развития, а с другой — интерьер в восточном стиле давал понять, что внутри всегда тепло и уютно. По крайней мере, такой философский смысл придавал этому месту президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, пригласивший коллег-ученых со всей России и из стран СНГ на празднование.

Экспозиция достижений Академии наук Татарстана, развернутая на втором этаже, воспринималась как сложная научная энциклопедия. Искать сугубо промышленные наработки было напрасным делом. Центральное место отводилось исследованиям в области татарского языка и культуры и одновременно новым разработкам в области нефтедобычи. Такой симбиоз не удивлял: татарский язык, как и нефть, — особая материя.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

На правах почетного гостя в зале прогуливался гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов — нельзя сказать, что он пристально изучал разработки АН РТ, но точно слушал. Между тем ученые рассказывали, что научились «слушать» землю, когда нефтяники проводят гидроразрыв пласта. По их словам, звуковые волны считывает специальный аппарат, который передает «наверх», — те уменьшают «ударную силу». Испытания проходят на полигоне «Татнефти» в Альметьевске, рассказал директор Института прикладных исследований Андрей Куликов.

Другое ноу-хау — технология выращивания полупроводниковых гетероструктур семейства A3B5 для создания светодиодных матриц. Они служат основой сенсоров технических газов — метана и водорода. В перспективе сенсоры планируют объединять в массивы. Это позволит не только обнаруживать летучие вещества, но и, благодаря алгоритмам машинного обучения, точно их идентифицировать.

— По сути, мы создаем «электронный нос» — систему, которая переводит запахи в цифровой формат. Она способна оперативно выявлять присутствие токсичных или специфических веществ. Это полноценная платформа для будущих интеллектуальных систем газоанализа, — рассказал представитель Института прикладных исследований АН РТ.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Институт Татарской энциклопедии и регионоведения имени Мансура Хасана Академии наук РТ завершает работу над энциклопедией Казани, рассказала журналистам руководитель Эльмира Галимова. Что войдет в издание? Прежде всего, это фундаментальный свод знаний о городе: от географии и истории до достижений в науке, культуре и образовании. Энциклопедия охватит все значимые аспекты жизни Казани, включая ее исторические памятники. Может, нашли новое обоснование 1000-летия Казани?

— Казань тысячелетнюю знают, но в книге будет интрига. Энциклопедия города Казани — это будет более масштабное издание, где будут представлены все отрасли сферы. Безусловно, в историческом аспекте. Но главная задача — показать достижения, культуру, науку, образование, — заявила Галимова.

Особое внимание авторы уделили статусу Казани как центра международного туризма и площадки для проведения крупнейших спортивных первенств.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Ризванов занялся косметологией, а Гильмутдинов — 3D-печатью

Главный научный сотрудник, профессор кафедры генетики, заведующий лабораторией OpenLab «Генные и клеточные технологии» Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов показал технологию создания белков на основе искусственного интеллекта.

— Этот белок востребован в косметологии: необходим для выпуска средств по уходу за кожей и препаратов для борьбы с алопецией, — рассказал он.

Компьютерное моделирование позволяет отбирать варианты с улучшенными характеристиками: повышенной стабильностью, растворимостью и низкой склонностью к агрегации. «Почему мы начали заниматься косметологией? Потому что это позволяет буквально в течение года-двух получить продукт, который можно продавать. И сейчас мы как раз ищем инвестора под такие проекты», — сообщил профессор.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Профессор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов уже нашел индустриальных партнеров для налаживания производства аппаратов для 3D-печати, но вне участия АН РТ.

— Научные разработки сегодня опираются на грантовую систему. На начальном этапе ключевую роль играет государство: оно берет на себя финансирование поисковых исследований, к которым промышленность пока не готова. Яркий пример — разработки КНИТУ-КАИ в области аддитивных технологий. Проект прошел путь от грантовой поддержки (в том числе со стороны Академии наук) до прямого финансирования крупными индустриальными партнерами, — заявил он.

По его словам, аддитивные технологии радикально меняют облик современной промышленности. Им созданы две уникальные установки. Первая предназначена для синтеза и обработки порошков — исходного сырья для 3D-печати. Вторая позволяет доводить качество поверхности изделий до уровня шероховатости в один микрон.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Опытные образцы уже проходят испытания в КНИТУ-КАИ, а Центр аддитивных технологий, созданный при прямой поддержке раиса, готовится к их серийному выпуску по заказам крупных предприятий. В ближайшем будущем планируется вывод этой продукции на российский и международные рынки, — рассказал Альберт Гильмутдинов.

Экс-гендиректор «Казанькомпрессормаша» Артур Хисамеев привез 11-е по счету учебное пособие по подготовке инженеров, которое используется в вузах.

«Особая миссия академии — гуманитарная»



Осматривал разработки премьер-министр РТ Алексей Песошин в сопровождении президента Академии наук РТ Рифката Минниханова. Сочетание гуманитарных и научно-технических разработок выглядело гармонично. Казань испокон веков была известна как один из крупнейших очагов просвещения и знания. Академия наук РТ учреждена в 1991 году по указу первого президента РТ Минтимера Шаймиева, который и заложил традиции сохранения национальной культуры.

— Фундаментальные исследования истории и культуры формируют научно выверенный образ прошлого и настоящего, — отметил в приветственной речи от имени вице-премьера России Дмитрия Чернышенко Антоний Швиндт. — Особая миссия Академии наук — гуманитарная. Ее институты ведут фундаментальные исследования истории, языка, литературы и культуры народов республики, готовят энциклопедические и словарные издания.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

При этом АН РТ остается разработчиком программы научно-технологического развития. За 5 лет финансирование превысило 7 млрд рублей, а до 2029 года составит около 15 млрд рублей, сообщил Рифкат Минниханов. Свыше 2 млрд рублей было направлено на поддержку пяти передовых инженерных школ. «Научно-технологическое развитие стало общей отраслевой задачей. В основе этой работы по конкурсу отобрано 25 профессоров академии. За четыре года число аспирантов почти удвоилось. Создана производственная аспирантура. Следующий шаг — помочь идеям дойти до производства. С 23-го года ИВФ совместно с академией профинансировал 87 проектов почти на 13 млрд», — рассказал он.

Физики оформили 21 патент, химики вели разработку для технологии производства сернистого ангидрида. Медики впервые в России выполнили операции при тромбозе. Аграрии создали технологии ветеринарных вакцин и новые засухоустойчивые сорта гречихи. С «Росатомом» разрабатывались цифровые двойники КАМАЗов, двигатели автономных систем. Экономисты предложили блокчейн-модель привлечения инвестиций — разработка удостоена премии правительства России.

В заключение глава академии выделил шесть приоритетов до 2030 года. «Первое — развивать гуманитарные науки, единую цифровую среду и исследовательские центры регионов проживания татар. Второе — превращать запрос предприятий в исследования и внедренные разработки. Третье — расширять участие в нацпроектах технологического лидерства. Четвертое — повышать отдачу фондов, готовить разработки и инвестиции. Пятое — развивать генетику, автокомпоненты, аддитивные и беспилотные технологии. Шестое и самое главное — закреплять молодежь в науке, обеспечивать профессиональный рост», — заявил Рифкат Минниханов.



1 / 21 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов