Новый конноспорткомплекс в Мирном обойдется в 892 млн рублей

Фото: Галия Шакирова

В жилом массиве Мирный в Казани будет построен новый спортивный комплекс с инженерными сетями. На реализацию проекта выделено почти 892 млн рублей, согласно информации, размещенной на портале «Госзакупки».

В рамках проекта планируется возведение манежа иппотерапии, зернохранилища и сенохранилища. Комплекс будет оснащен наружным электроснабжением, сетями связи, водо— и газоснабжения, а также другими необходимыми инженерными коммуникациями. Кроме того, будут проложены сети водоснабжения, водоотведения и канализации по территории всего жилого массива Мирный.

Согласно смете, на строительство самого спортивного комплекса выделено 596,5 млн рублей, а на прокладку инженерных коммуникаций в Мирном — более 295 млн рублей.

Завершение всех работ запланировано на 20 ноября 2025 года. Финансирование проекта осуществляется из бюджета Казани.

Новый комплекс будет располагаться южнее жилого массива Мирный, юго-западнее улицы Новосельской — примерно от мечети «Мухаммад» до кладбища Мирный вдоль улицы Новосельской.

Рената Валеева