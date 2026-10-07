Почему «Металлург» отстранил Разина от работы? Замешаны ли в этом Ткачев с Яковлевым?

Семнадцатый выпуск спортивной программы «На пределе»

Фото: Реальное время

Почему Андрея Разина отстранили от работы с «Металлургом»? Кто теперь будет у руля команды? Об этом «Реальное время» рассказало подробно в семнадцатом выпуске спортивной программы «На пределе». Ниже — текстовая версия.



Андрей Разин отстранен от работы в «Металлурге»

То, что произошло в «Металлурге», — это, конечно, настоящий шок, и иначе это событие как-то сложно назвать. Лидер Восточной конференции берет и убирает ни с того ни с сего своего главного тренера.

С другой стороны, а почему «ни с того ни с сего»? Кризис межличностных отношений между игроками и Андреем Разиным — история не вчерашняя и даже не позавчерашняя. Это тянется еще с прошлого сезона. Возникает вопрос: почему недопонимания и проблемы не были решены в «Металлурге» летом, перед началом регулярного чемпионата? Почему это нужно было затягивать до начала октября?

Нов ли конфликт Андрея Разина и защитника Егора Яковлева? Он тянется чуть ли не с первого сезона «Металлурга» под руководством Андрея Разина. И, видимо, если раньше главному тренеру и хоккеисту удавалось хоть как-то находить компромисс и уживаться в одном клубе, то сейчас этот момент стал абсолютно непримиримым.

Сначала Андрей Разин просто не ставил в состав Егора Яковлева. Потом произошла та самая пресс-конференция в Казани, на которой главного тренера «Металлурга» понесло на сердечные откровения, где Яковлев был обвинен во всех смертных грехах, поражениях команды и даже в том, что именно из-за защитника Владимир Ткачев не выбил бонус в 100 млн рублей по итогам прошлогоднего регулярного чемпионата.

Шоу Разина на пресс-конференциях любят все, но они не должны отражаться на результатах команды

Журналисты ценят Андрея Разина как тренера яркого, самобытного, честного и невероятно харизматичного. Это чуть ли не единственный правдоруб в нашем хоккее, который не стесняется в публичном поле называть черное черным, а белое белым. Пресс-конференции Андрея Разина зачастую интереснее самих матчей «Металлурга». Это настоящее достояние КХЛ, а, соответственно, Андрей Разин — лучший шоумен среди российских тренеров.

Но каким бы эксцентричным ты ни был, любой твой перформанс не должен отражаться на результатах команды. Да, Разин принес «Металлургу» первый Кубок Гагарина с 2016 года. Данила Юров, Роман Канцеров, Никита Гребенкин, Илья Набоков отправились в НХЛ исключительно благодаря достигнутому прогрессу под руководством Андрея Разина.

Но спорт — штука очень динамичная и стремительная. Нет смысла хвастаться регалиями прошлого, если сейчас ты объективно находишься в кризисе. А последний матч «Металлурга» против «Адмирала» это наглядно показал. Уральцы проиграли со счетом 2:5, а хоккеисты своими действиями открыто показывали, что им неинтересно биться за своего тренера. В определенном смысле игра с «Адмиралом» стала доходчивым отражением всего того, что происходит в «Металлурге» сейчас. Случилось то, что назревало достаточно давно.

Справится ли Воробьев с обязанностями Разина в «Металлурге»?

Помнится, в «Ак Барсе» в сезоне—2022/23, во времена Олега Знарка, были так называемые кланы хоккеистов, устраивавшие заговор против главного тренера. Все это, разумеется, было ироничным преувеличением СМИ. Но доля правды в этих высказываниях была. Ряд опытных игроков в «Ак Барсе» были действительно недовольны Олегом Знарком. Поэтому не исключено, что те же Егор Яковлев и Владимир Ткачев, игроки авторитетные и пострадавшие от Андрея Разина больше всего, могли сплотить вокруг себя всех остальных хоккеистов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как ни крути, любопытно, какая будет развязка эпопеи под названием «Андрей Разин и «Металлург». Некоторые журналисты, приближенные к команде, сообщают, что, вероятно, с главным тренером будет расторгнут контракт. Но кто-то, впрочем, не исключает возможности, что Разин вернется к работе с «Металлургом». Пока что обязанности наставника уральцев будет исполнять Владимир Анатольевич Воробьев, ранее трудившийся в тренерском штабе Андрея Разина.

Исходя из комментариев руководства «Металлурга», которые были даны сразу после отстранения Разина, мы видим, что категоричной и радикальной позиции в них нет. Спортивный директор Алексей Жлоба хочет искренне разобраться в ситуации, понять корень проблемы и его устранить. Тем не менее очевидно, что если раньше боссы «Металлурга» целиком и полностью разделяли позицию Разина во всех рабочих вопросах, то сейчас кредита доверия у Андрея Владимировича в клубе никакого не осталось.

Решением отстранить Разина от работы руководство «Металлурга» встало на сторону игроков. Правильно ли это — вопрос неоднозначный и спорный. Опять же покажет время. Но такой шаг в 2026 году неожиданный. Лет 10 назад такое еще можно было представить, когда у нас играли большие звезды НХЛ, и реально убирали тренеров. Но сейчас никто из руководителей уже не приходит к таким методам, чтобы убирать тренера.

Все-таки именно он отвечает за итоговый результат команды. А если сейчас «Металлург» начнет скатываться вниз по турнирной таблице? Кто за это будет отвечать? Яковлев, Ткачев или кто-то иной из хоккеистов «Металлурга»? Не на Воробьева же спихивать этот провал, он ведь не по своей воле, в определенном смысле вынужденно возглавил «Металлург».