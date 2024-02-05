Власти Казани: строительство ЖК «Яблоневые сады» не начнется до решения транспортно-инженерных вопросов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Институту пространственного планирования дать комментарий по ситуации со строительством в пригороде Казани — проекте «Яблоневые сады».

Поручение было дано из-за большого количества обращений от жителей по вопросу планируемой застройки территорий в пригороде Казани. В частности, речь идет о Лаишевском узле и территории вблизи деревни Куюки Пестречинского района. Раис Татарстана Рустам Минниханов в августе 2023 года наложил запрет на выдачу разрешений и строительство высотного жилья в Казанской агломерации.

Директор Института пространственного планирования Татарстана Олег Григорьев рассказал о текущей ситуации со строительством. Он отметил, что, хотя территория «Восточной дуги» города Казани вошла в границы города в 2007 году, застройка почти не ведется из-за отсутствия улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.

Для определения очередности строительства жилой застройки на этой территории подготовлена схема, в которой каждый жилой комплекс привязан к набору необходимой инфраструктуры. Для ЖК «Яблоневые сады» это строительство второго этапа Вознесенского тракта, южного участка проектируемого проезда №29, а также возведение водоводов и канализации.

Сроки реализации этих проектов следующие: второй этап Вознесенского тракта должен быть закончен до конца 2024 года, но он будет платной трассой до проспекта Победы. Проектирование и строительство инженерных сетей обсуждается с ресурсоснабжающими организациями, но разработка проектов планировки не началась.

Исходя из текущей ситуации, можно сделать вывод, что строительство ЖК «Яблоневые сады» не начнется до решения транспортно-инженерных вопросов. Однако строительство проектируемого проезда и второго этапа Вознесенского тракта поможет решить проблему «куюкинского затора».

В этом году на протяжении недели из южной части Казани, Салмачей и Куюков, снова звучали слова местных жителей о проблемах пробок, нехватки школ, детских садов, инфраструктуры. Триггером стала новость о состоявшихся общественных слушаниях по проекту «Яблоневые сады», которые были проведены исполкомом Казани по общепринятому формату еще в конце декабря. В ситуации разбиралось «Реальное время».

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Маргарита Головатенко