Роспотребнадзор усилит контроль качества рыбы и морепродуктов в Черном море

Фото: Маргарита Головатенко

Роспотребнадзор расширит свои лабораторные мощности на Черноморском побережье для усиления мониторинга качества окружающей среды и безопасности рыбы и морепродуктов. Об этом пишет РИА «Новости».

В Краснодарском крае и Крыму будут задействованы дополнительные лаборатории в Анапе и Ялте. Это позволит усилить контроль за качеством окружающей среды, а также обеспечить безопасность морепродуктов, поступающих в продажу.

Особое внимание уделяется мониторингу безопасности рыбы и морепродуктов, добытых в Черном море. Роспотребнадзор вводит усиленный контроль на наличие потенциально опасных веществ, включая нефтепродукты.

— Принимаются все необходимые меры для защиты здоровья населения и для того, чтобы на стол россиян попадала только безопасная рыбная продукция, — подчеркнули в ведомстве. Лаборатории Роспотребнадзора оснащены всем необходимым современным оборудованием, и на данный момент уже проведено 102 исследования.

Работы по откачке мазута с танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в декабре, будут завершены до конца января. Специалисты завершают подготовительные работы, включая строительство временной дороги и обваловку корпуса судна, что позволит начать безопасную откачку нефтепродуктов.

Рената Валеева