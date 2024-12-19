Жертва мошенников из Казани попросила Путина ужесточить требования к банкам

Фото: скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

В ходе прямого эфира президенту России Владимиру Путину вопрос задала пенсионерка из Казани. Она поинтересовалась, как банки одобряют кредиты, которые за граждан оформляют мошенники, а простые люди страдают, — в такую ситуацию попала сама женщина.

«Комментариев здесь немного»

Во время «Итогов года с Владимиром Путиным» к президенту страны с вопросом обратилась 63-летняя пенсионерка из Казани Елена Маркелова.

— Был взломан мой личный кабинет в «Госуслугах». В результате я должна двум банкам, которые выдают мне пенсию в 19 тысяч рублей, 1,9 млн рублей. Мое обращение — это крик души! Как же банки одобряют такие кредиты, не запрашивая никаких документов о моих доходах и контакты, которые бы могли заверить меня? — посетовала жительница Казани.

Пенсионерка попросила усилить борьбу с мошенничеством, чтобы подобных ситуаций не происходило. На что Владимир Путин ответил: «Вы правы абсолютно, но комментариев здесь немного».

скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

Глава государства отметил, что банки обязаны проверять платежеспособность клиентов. При этом на данный момент они выдают кредит «моментально». Президент напомнил о правиле, согласно которому, если более 50% дохода гражданина идет на обслуживание кредита, выдача такого продукта становится для финансовой организации «более дорогим удовольствием».

— То, что сейчас происходит, вызывает большую тревогу. Объемы этого жульничества зашкаливают, — сказал Путин.

Президент предложил решение: необходимо градировать сроки выдачи кредита по объему.

Кредиты до 50 тыс. рублей можно одобрять онлайн;

Кредиты от 50 до 200 тыс. рублей следует рассматривать в течение нескольких часов;

Кредиты в сумме выше 200 тыс. рублей необходимо рассматривать в течение нескольких дней.

По его словам, за последний год мошенники похитили у россиян более 250 млрд рублей.

Большинство мошеннических звонков — с территории Украины

Путин также рассказал, что большая часть мошеннических атак на россиян происходит с территории Украины — «там для этого есть целые центры».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ведущий на это уточнил: будет ли Россия бить по мошенническим кол-центрам? По его словам, в этом случае электричество в них отключится и количество звонков злоумышленников снизится.

— В списке приоритетных центров находятся военные объекты. На кол-центры мы боеприпасы тратить не будем, это ни к чему. Нужно принимать соответствующие решения на территории России, — ответил президент.

Обманутые ижээсники

В ходе прямой линии прозвучал еще один вопрос из Татарстана, и тоже связанный с мошенничеством:

— В Татарстане группа мошенников обманула сотни семей. Они взяли ипотеку с господдержкой, но дома им так и не построили. Будут ли помогать ижээсникам обманутым, как помогали обманутым дольщикам?

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Отвечая журналисту, президент отметил, что как раз во избежание подобных проблем и был создан механизм эскроу-счетов: деньги покупателей жилья хранятся в банках, пока их дома не достроят. Нужно понять, куда делись деньги, поручил разобраться в этой ситуации Путин.

Российский лидер также заявил, что денег на эскроу-счетах достаточно, чтобы достроить жилье в стране. «Никто без квартир не останется», — заверил он.

Позднее комментарий по жалобе татарстанцев дала пресс-служба раиса республики Рустама Минниханова. Сообщается, что руководству региона была известна эта проблема. Минниханов направлял запрос в адрес правоохранительных органов, и проверка застройщика началась еще в мае.

— Выяснилось, что речь идет о строительстве индивидуальных жилых домов, договоров долевого участия нет, потерпевшие не подпадают под категорию обманутых дольщиков. В результате в апреле этого года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Определены четыре обвиняемых, из них двое под стражей, двое под домашним арестом. Имущество обвиняемых в размере 38 млн руб. арестовано. Дальнейшие действия будут проводиться согласно закону, — добавили в пресс-службе.

Елизавета Пуншева