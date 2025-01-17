МВД предупредило о новой схеме мошенничества под видом учительских звонков

Фото: Мария Зверева

МВД России предупреждает граждан о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники, представляясь учителями или руководителями школ, звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля в «Сферуме». Об этом сообщается в телеграм-канале управления по борьбе с киберпреступностью МВД РФ.

Мошенники используют данные настоящих работников школ, дипфейк-технологии и подменные номера для большей правдоподобности. После этого они звонят детям, убеждая их сообщить код из СМС-сообщения якобы для «обновления» данных. Этот код используется для получения доступа к аккаунту гражданина на портале «Госуслуги».

Полиция призывает родителей проверять достоверность любой информации, полученной по телефону, по стандартным каналам связи.

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий обязательный «период охлаждения» между оформлением и получением потребительского кредита. Новые правила направлены на защиту граждан от финансового мошенничества.

Рената Валеева