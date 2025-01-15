Госдума одобрила «период охлаждения» для потребкредитов для борьбы с мошенниками

Фото: Динар Фатыхов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий обязательный «период охлаждения» между оформлением и получением потребительского кредита. Новые правила направлены на защиту граждан от финансового мошенничества, отмечает ТАСС.

Согласно законопроекту, банки будут обязаны выдерживать паузу перед выдачей кредитных средств: не менее четырех часов для кредитов на сумму от 50 до 200 тысяч рублей и не менее 48 часов для кредитов на сумму свыше 200 тысяч рублей.

«Период охлаждения» даст заемщикам время обдумать решение о взятии кредита и снизит вероятность совершения импульсивных действий под давлением мошенников.

Законопроект также предусматривает ограничения на пополнение банковских счетов через вновь токенизированные (цифровые) платежные карты. Банки будут обязаны ограничить внесение средств на общую сумму более 50 тысяч рублей в течение 48 часов с момента выпуска такой карты, поскольку этот способ часто используется для перевода денег злоумышленникам.

Напомним, с 1 января по 31 марта 2025 года Банк России отменит ограничения на полную стоимость потребкредита и займа.



Рената Валеева