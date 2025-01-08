Глава Крыма предупредил, что ситуация с выбросами мазута на полуострове может ухудшиться

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Прогнозы говорят о том, что ситуация с выбросами мазута в Крыму может ухудшиться. Высок риск того, что масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

— На данный момент выброс значительных объемов мазута в Крыму не фиксировался: выявлено и устранено 44 подобных факта. С 21 декабря до 8 января вывезено 265 тонн загрязненного грунта, очищено 84 км побережья. Однако, согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае, — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, важнее всего не допускать выброса нефтепродуктов на берег и устранять загрязнение в морской акватории. Также в числе приоритетных задач — обеспечить достаточное количество групп для патрулирования 100% территории побережья.

— На базе сафари-парка «Тайган» организовано оказание помощи птицам, пострадавшим от мазута. Так как возможности парка ограничены, будет рассмотрен вопрос создания дополнительного павильона для этих целей при поддержке Правительства республики. Министерству экологии и природных ресурсов РК поставлена задача координировать работу по приему пострадавших животных и рассмотреть вариант перевоза птиц в Симферополь и Бахчисарай, где есть необходимые площадки, — добавил Аксенов.

Напомним, в конце декабря более 130 тонн загрязненного мазутом песка и грунта было собрано на территории республики после крушения танкеров в Черном море. 28 декабря в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего в результате аварии с танкерами в Керченском проливе.

Галия Гарифуллина