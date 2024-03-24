Найти свет, когда вокруг мрак

Книга этой недели — «Сказать жизни «Да!» Виктора Франкла

Фото: Реальное время

В пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве произошла страшная трагедия, которая унесла жизни более ста человек. Это крупнейший теракт по числу погибших после Беслана. Когда в мире происходит подобное, то люди часто задаются вопросом, как пережить весь этот мрак. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова рекомендует поискать ответы в книгах австрийского психолога, философа и бывшего заключенного нацистских концлагерей Виктора Франкла.

Оставаться человеком в экстремальных условиях

Виктор Франкл — величайший мыслитель прошлого века. Он родился в Вене в 1905 году. По образованию — врач, по призванию — философ и психолог, которого сформировал весь XX век. Работы Франкла вышли далеко за пределы медицины. Вплоть до своей смерти в 1997 году он проходил через темные и не очень стороны своего времени, отражая это в творчестве и научной деятельности. А делом его жизни стал поиск смысла. Поиск того, что позволяет нам оставаться людьми.

Франкл задавался вопросом, как сохранить свободу воли и действий даже в экстремальных условиях? Как свобода воли и подлинное достоинство, включая связанную с ними ответственность, могут быть преобразованы во внутренний рост и полноценную жизнь?

Будущий психолог рос в еврейской среде в Австрии. Во время Холокоста Виктор Франкл потерял практически всю семью. Когда после освобождения он вернулся в Вену, отсидев в четырех различных нацистских концентрационных лагерях (включая Освенцим), его никто не встретил. Все дорогие ему люди были отравлены газом или замучены до смерти, в том числе его жена, родители и брат.

Как жить дальше?

Как писал сам Франкл, сначала он решил не думать о самоубийстве. Он хотел еще раз «реконструировать» свой опыт. Так родился его эпохальный труд «Сказать жизни «Да!». Это произведение вошло в различные списки самых влиятельных книг в истории человечества.

До попадания в концлагерь Франкл не задавал себе вопросов о смысле жизни и его поиске. Тот, кто прочитал хотя бы одну книгу о жизни людей в концлагерях, может начать сомневаться, возможно ли вообще найти смысл в такой ситуации, которую можно назвать только одним словом — страдание. Унижения, которым там подвергались люди, привели к дегуманизации со всей ее недостойностью, беспринципностью и жестокостью. Виктор Франкл рассказывает о немногих избранных, которые все-таки смогли сказать жизни «да».

«Психолог в концлагере» — таков подзаголовок теоретико-аналитической рефлексии Франкла. Венский ученый стремится убедить читателя не с помощью документации, а помощью чего-то вроде методологической феноменологии. Автор самостоятельно изучил различные стадии изменений. Он постоянно наблюдал, в том числе и за собой. Умение видеть себя со стороны стало его главным инструментом.

Книга «Сказать жизни «Да!» разделена на две части. В первой Франкл довольно подробно описывает собственные ужасающие переживания, когда он был заключенным в нацистском концентрационном лагере. А также психолог описывает свои наблюдения за другими заключенными и то, что, по его мнению, было основным способом, с помощью которого люди пытались справиться с непреодолимыми препятствиями. Он обнаружил, что те, кто мог найти смысл или цель в своих страданиях, находили в себе силы жить дальше.

Невозможно не содрогаться, читая этот раздел. Рассказ Франкла беспощаден, он дает непоколебимое свидетельство насилия человечества над самим собой, о том, что значит пережить невообразимый ужас в местах, где определение страдания ежесекундно меняется, приобретая совершенно новые значения. Чтобы защититься от шока и постоянного гнета террора, Франкл вспоминает лицо своей жены и рукопись с работой всей его жизни и чувствует в себе силы прожить столько, сколько нужно, чтобы удовлетворить две свои потребности: увидеть жену и переписать рукопись.

Вторая половина книги посвящена терапии, разработанной им на основе поиска смысла. Виктор Франкл называет ее логотерапией. Теория логотерапии Франкла сводится к простейшей форме, ее легко понять и оценить по достоинству: жизнь имеет смысл при любых условиях. Поэтому цель логотерапии состоит в том, чтобы человек столкнулся лицом к лицу со смыслом своей жизни и переориентировался на него. Однако из этой обманчивой простоты возникает практика осмысления, которая может быть сложной, бросающей вызов, нерешенной.

Теория логотерапии Франкла не отрицает, что существуют обстоятельства, находящиеся вне нашего контроля, но она настаивает на том, что есть одна вещь, которую мы в состоянии контролировать.

У человека можно отнять все, кроме одного: последней свободы человека — выбирать собственное отношение к любым обстоятельствам, выбирать собственный путь.

Издательство: «Альпина нон-фикшн»

Перевод: Д.А. Леонтьев, Д.Ш. Орлова

Количество страниц: 239

Год: 2011

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».