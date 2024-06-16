Застолье с русалками, дары от дивных и подменыши в смешных и страшных легендах Ирландии

Книга этой недели — «Ирландские сказки и легенды» под редакцией Уильяма Батлера Йейтса

Фото: Реальное время

На этой неделе ирландскому поэту и лауреату Нобелевской премии по литературе Уильяму Батлеру Йейтсу исполнилось бы 159 лет. А его книга «Ирландские сказки и легенды», выпущенная «Подписными изданиями», стала одним из лидеров продаж на Летнем книжном фестивале «Смены», который прошел в прошлые выходные. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, каким был У. Б. Йейтс и почему эти сказки интересны сегодня.

«Наше все» для ирландцев

Уильям Батлер Йейтс — величайший поэт, который писал на английском языке. Но, кроме этого, он был национальным поэтом и эксцентричным прорицателем. Его видение мира было романтичным, героическим, эпическим. Искусство У. Б. Йейтса рассказывало его историю, одновременно формируя идентичность той нации, какой он хотел видеть Ирландию. Йейтса цитируют школьники и государственные деятели. Больше него цитируют, пожалуй, только Шекспира и Диккенса.

Он был модернистом, хотя и под влиянием более раннего визионера Уильяма Блейка. Изначально Йейтс тяготел к французскому символизму, одновременно уважая традиционные формы. Его лирические, ритмичные стихи излучают утонченную, риторическую силу. Будучи в чем-то радикальным, он, однако, не отвергал голоса, которые предшествовали ему. Йейтс сместил Томаса Мура с пьедестала национального поэта. Если романтическое празднование народной памяти Мура убаюкивало и соблазняло, Йейтс, который также знал фольклор, совершенствовал красноречиво контролируемую ярость.

Эксцентричный и слегка сумасшедший

Йейтс жил в доме, полном разговоров, анекдотов, разочарований и истерик, а также надежд его отца и отчаяния больной матери. В детские годы, проведенные в графстве Слайго, поэт познакомился с мифами и легендами, понятием историй, фей и призраков, скрывающихся в каждом камне. Годы в Лондоне помогли сформировать его осознание себя как человека, заключенного между культурами.

Йейтс был представителем среднего класса и, несомненно, возвышенным дублинским протестантом, который хотя и отвергал насилие, хотел, чтобы англичане покинули Ирландию. Он стремился к рассвету возрождения, празднующего гэльское прошлое страны. Йейтс не поступил в университет. Но он посещал школу искусств в Дублине. Там он заинтересовался мистической религией, оккультизмом и сверхъестественным. Там же искусство стало его жизнью.

Будучи студентом-искусствоведом, Йейтс открыл для себя сверхъестественное. Его участие в Ордене Золотой Зари укрепили теории о том, что Йейтс был в лучшем случае эксцентричным, а в худшем — слегка сумасшедшим. Но все было намного сложнее. Йейтс был магом, уверенным в существовании жизни за пределами смерти, минуя традиционную религию.

Крупный мужчина в широкополой шляпе и с моноклем

Он понял, что творческое страдание жизненно важно для достижения художественного величия. Он решил, что ему срочно нужна была недостижимая муза. И в 21 год нашел ее в лице вспыльчивой радикальной Мод Гонн. Именно она вдохновила его на лучшие стихи. И именно она отвергла его предложение руки, но осталась в жизни поэта до самой его смерти. Предполагается, что именно Мод Гонн привела Йейтса в политику, хотя его увлечение общественной жизнью началось еще с конца 1890-х годов.

Литературное возрождение само по себе предоставило Йейтсу политическую роль. Через него он активно участвовал в формировании национального сознания. Обращаясь к кельтским мифам, легендам и истории, поэт разрабатывал план того, какой должна стать «новая» идеализированная Ирландия.

В 1919 году, оглядываясь на 1890-е годы, Йейтс описал себя как человека, у которого «три интереса: интерес к литературной форме, к философской форме и вера в национальность». Он поместил свой опыт в контекст истории и приблизился к идее единства бытия, символом которого стало дерево — его образ Ирландии.

Йейтс был одержимым писателем. Он написал более 7 тыс. писем и опубликовал несколько томов прозы на разные темы, включая философию. Он был эгоцентричным и, безусловно, немного странным. Однако сложность Йейтса заключается в том, что даже те, кто осуждал его предполагаемую снобистскую натуру, видели в поэте потрясающего собеседника.

У Йейтса было много лиц. Лирический и общественный поэт, оратор, комментатор, визионер, крупный мужчина в широкополой шляпе и с моноклем, неверный, но прощеный муж, легенда, международный литературный гигант.

Тонизирующее средство от городской суеты

«Ирландские сказки и легенды» под редакцией самого У. Б. Йейтса были опубликованы в 1888 году. Этот сборник, тщательно составленный знаменитым поэтом, полон богатого фольклора, который, как кажется, могут создавать только сельские жители.

Для Йейтса сохранение этих легенд и преданий было своего рода гражданским долгом. Ведь в них раскрывается живая душа ирландского литературного народа. И для Йейтса поддержание этих историй в живом виде было чем-то большим, чем просто побочным проектом: их исчезновение, или, скорее, медленное угасание литературной традиции означало смерть ирландской идентичности.

Сборник Йейтса — это временами живые, смешные, мрачные, страшные, но больше всего озорные истории. Он делит свое издание на части: «Ватажные дивные», «Дивные одиночки», «Призраки», «Ведьмы, дивные знахари», «Тир-на-н-ог», «Святые, священники», «Дьявол», «Великаны», «Короли, королевы, королевны, графы, грабители».

Как говорится, здесь найдется что-то для каждого. Книга устроена так, что ее можно читать с любого места, в любом порядке и в любое время. И чем больше читаешь истории из этого сборника, тем сильнее ощущение, что Йейтс стремится к чему-то большему, чем просто сохранение национального литературного наследия. Как и в некоторых его стихах, поэта беспокоит разрушительное влияние современной науки на благородство человеческой души. «Ирландские сказки и легенды» — это своего рода тонизирующее средство от городской суеты.

Эти народные легенды исполнены простоты и музыкальности, ибо они суть литература того общественного класса, для которого всякое явление в извечной житейской колее — рождение, любовь, боль и смерть — веками неизменно; для которого все пронизано сердечным чувством; для которого все — символ. При них та самая лопата, на которую опирался человек исконно. Люди города располагают машиной, а она есть проза и парвеню. У деревенских же людей событий немного. Перебрать их все, какие случились за долгую жизнь, способны они, сидя у огня. А у нас ничто не успевает напитаться смыслом, слишком много всего происходит, не удержишь и большим сердцем.

Современному читателю это может показаться смешным, особенно тем, в чью жизнь вторглись биты и байты, что они перестали ощущать окружающую землю как живую. Они больше не могут под ослепляющими огнями науки верить в потусторонние вещи или в то, что время от времени сверхъестественное находит способ вторгнуться в дела человеческие. Их (наша) жизнь лишена магии.

Так что, независимо от того, начнете вы чтение книги с «Легенды Нокграфтона» и «Жены Падди Коркорана» или предпочтете «Вылазку ведьм» и «Кота-беса», Йейтс и неиссякаемый источник ирландской народной мудрости предложат что-то, чему каждый может научиться. Если, конечно, у нас все еще есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать.

Издательство: «Подписные издания»

Перевод: Шаша Мартынова

Количество страниц: 448

Год: 2024

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».