Дикая и наивная история протеста против современного общества

«Земляноиды» — это второй переведенный на русский язык роман японской писательницы Саяки Мураты

Фото: Максим Платонов

В своих книгах Саяка Мурата рассматривает несоответствие мужчин и женщин требованиям современного общества, особенно в отношении гендерных ролей и родительства. Писательница не придумывала некоторые истории и персонажей, а взяла из реальной жизни, когда наблюдала за людьми в магазине. Уже будучи известной в Японии писательницей, Мурата работала рядовым менеджером магазина до 2017 года. Самые частые темы, которые она поднимает, — это бесполость, асексуальность, отказ от брака и рождения детей.

Нацуки — главная героиня романа «Земляноиды». Она не самая дружелюбная девочка на грани полового созревания. Сложные взаимоотношения не только с родителями, но и с людьми в целом привели ее к мысли, что она инопланетянка, оставленная на Земле. Об этом ей «рассказал» ее друг — игрушка-еж Пьют. Нацуки представляет Землю как одну большую «фабрику» по производству людей-компонентов.

Людей на Фабрике производят натуральных, из плоти и крови. А когда приходит время, нас, детенышей, сортируют, упаковывают и рассылают по белу свету. Всех разводимых детенышей — и самочек, и самцов — натаскивают прежде всего на то, чтобы они приносили в гнезда корм. Они превращаются в безупречные инструменты, которые получают от других людей деньги, чтобы покупать корм для своих гнезд. А чуть погодя их детеныши вырастают, строят новые гнезда, плодят там очередных детенышей, и этому не видно конца...

Персонаж Нацуки страдает не только оттого, что она не такая, как все, но и от пережитого сексуального насилия со стороны учителя. Девочка пытается рассказать об этом семье и друзьям, но никто не воспринимает ее всерьез. Мать считает, что Нацуки наговаривает на Игасаки-сэнсэя, потому что он недоволен ее оценками. А подруги воспринимают это скорее как желаемую фантазию подростка, потому что учитель — знатный красавчик и все девочки в школе в него влюблены.

Все это заставляет героиню искренне поверить в «фабрику». Фабрика в «Земляноидах» — это метафора социальных ловушек: брака, работы, детей. Это то, что ожидает Нацуки во взрослом возрасте. И единственный человек, который разделяет взгляды девочки, — ее двоюродный брат Юу. Он такой же изгой в своей семье. Его мать в моменты ссор и раздражения говорила сыну, что он неродной, что его прислали инопланетяне на космолете, который теперь безвозвратно утерян. Так, Нацуки и Юу искренне верят, что они с планеты Попихамбопия. И поскольку они единственные представители попихамбипян на Земле, то им ничего не остается, как пожениться. Дети обмениваются кольцами из проволоки и составляют обручальную клятву.

1) Не держаться за руки ни с кем другим.

2) Не снимать кольцо даже на время сна.

3) Выживать, чего бы это ни стоило.

После того как взрослые родственники застукали «молодоженов» за вполне реальным сексом недалеко от дома бабули и дедули, где собралась многочисленная семья на праздники, Нацуки и Юу разлучают на 23 года.

Нацуки подросла, но все так же находится под опекой семьи, которая постоянно давит на нее по поводу замужества. Чтобы избавиться от контроля родственников и докучливых вопросов, на одном из сайтов она находит фиктивного мужа. Томоя тоже изгой, чье состояние осложнено странными отношениями с матерью. Его желание вступить в фиктивный брак «без интимного контакта» также продиктовано контролем со стороны родителей. Его пугает сама мысль о прикосновении к женщине.

В глубине души все гуманоиды ненавидят работу и секс! Просто их загипнотизировали — и они верят, что это круто.

Сама писательница в интервью британской газете The Guardian говорит, что начала задумываться о требованиях современного общества еще в детстве. По ее словам, давлению со стороны родителей подвергался ее брат. Он должен был следовать семейным традициям — стать врачом или судьей, а Саяку в это время готовили к браку. «Мне сказали, что я девочка, поэтому должна научиться готовить или что-то в этом роде. А все ожидания возлагались на старшего брата. Я бы на его месте сошла с ума», — вспоминает писательница.

Как и главная героиня своей книги, Саяка Мурата в подростковом возрасте и в юности пыталась принять традиционные понятия женственности, чтобы соответствовать требованиям общества. Или «социальным домогательствам», так писательница назвала это. «Я притворялась, чтобы вести себя так, как, мне казалось, ведут себя милые женщины. Это был ужасный опыт. Я чувствовала, что теряю себя», — говорит Мурата.

Со времени детства писательницы Япония сильно изменилась. По данным Gender Equality за 2019 год, более двух третьих японских женщин работают и в целом лучше образованы, чем их коллеги-мужчины. При этом в стране рекордный показатель отказа от брака — 68% людей обоих полов не видят необходимости в создании семьи. Но изменения в обществе пока не принесли изменений в корпорациях и политике. Женщины составляют всего 1% топ-менеджеров, около 4% в советах директоров и 10% политиков в нижней палате Японии.

Саяка Мурата отказалась строить свою жизнь в соответствии с требованиями общества. «Когда я училась в университете, люди говорили, что мне нужно искать богатого мужа и задуматься о детях. Если для этого нужен университет, тогда какой смысл в получении специальности?! Общество оказалось против нас», — сказала Мурата в том же интервью The Guardian. По ее словам, замужние подруги финансово зависят от своих мужей, потому что женщинам платят меньше, чем мужчинам на аналогичных должностях. Если брак разваливается, то женщина оказывается в ловушке. «В университете я думала, что к моим сорока годам мужчины и женщины будут равны, но это не так».

В романе «Земляноиды» отразилось это мировоззрение Саяки Мураты. Она достаточно ярко описывает сцены женоненавистничества и жестокого обращения с Нацуки. Но одновременно с этим снабжает повествование едким черным юмором, что несколько сглаживает сцены сексуального насилия, убийства и каннибализма (да, такое тоже есть в этом романе).

Японская писательница говорит, что когда начинает писать, то у нее есть только персонажи и она не знает концовки своих романов, пока не напишет их. Возможно, именно поэтому «Земляноиды» из причудливой истории превращаются в конце в сюрреалистический ужас.

Издательство: Popcorn Books

Перевод: Дмитрий Коваленин

Количество страниц: 272

Год: 2022



Екатерина Петрова, фото Максима Платонова