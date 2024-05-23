Алексей Иванов — о том, как «великий бизнес и великое государство» создали великий флот

В Казани прошла презентация документальной книги Алексея Иванова «Речфлот»

Фото: Екатерина Петрова

Алексей Иванов приехал в Казань как специальный гость Всероссийского библиотечного конгресса. Во вторник, 21 мая, писатель представил жителям столицы Татарстана и гостям Конгресса свою новую книгу. «Речфлот» — это документальная основа исторического романа «Бронепароходы». Иванов сказал, что эти книги можно читать вместе, по очереди или только одну, поскольку каждая представляет собой цельное и законченное произведение. На презентации писатель рассказал, как писал обе книги, а также описал характер Казани.

Что было раньше: «Бронепароходы» или «Речфлот»?

Исторический роман «Бронепароходы» вышел в январе 2023 года. В нем рассказана история российского речного флота во время Гражданской войны. А уже весной этого года вышла книга «Речфлот». Ее позиционируют как документальную основу «Бронепароходов», и она охватывает не только период Гражданской войны, но и всю историю речного флота в Российской империи и в Советском Союзе.

— Я люблю, чтобы у моего художественного романа была соответствующая книга в жанре нон-фикшн. Когда я пишу исторические романы, то собираю огромное количество информации не только по той теме, которой посвящен роман, но и в целом информацию по историческому процессу всей территории или по данной теме. Естественно, этот материал не входит полностью в художественный роман. А мне жалко «выбрасывать» эту информацию, потому что она уникальная, — рассказал Алексей Иванов.

Две книги по одной теме — фикшн и нон-фикшн — выходят у писателя не первый раз. Так было с романом «Тобол», который посвящен петровским временам. Этому произведению соответствует нон-фикшн «Дебри». Роман «Золото бунта» составляет пару с книгой «Вилы», а «Ненастье» — с произведением «Ебург».

— Я давно хотел написать роман про сражение против флотилии во время Гражданской войны, но в целом меня всегда интересовала история Российского речного флота. Собирая материал для романа, я собирал информацию по всей истории флота, которая потом оформилась в книгу «Речфлот», — отметил писатель.

Но сначала Алексей Иванов начал писать именно «Речфлот», а когда в ней дошел до Гражданской войны, отложил книгу в сторону и взялся за роман «Бронепароходы». Когда его закончил, вернулся к «Речфлоту».

Казанцам будет интересно

В историческом романе «Бронепароходы» фигурирует остров Свияжск, а в «Речфлоте» можно найти много информации про Казань. К примеру, Иванов пишет, что в Казани Ростислав Алексеев нашел летчика Девятаева, который стал капитаном его судна. Но не только об этом.

— У вас в городе есть Адмиралтейская слобода. Откуда она появилась? Дело в том, что Петр I заводил адмиралтейство не только в Петербурге. Их было много. В Воронеже строили суда для Черного моря. Было адмиралтейство в Архангельске, а в середине XVIII века — в Иркутске. Адмиралтейство в Казани строило суда для Каспийского моря. Так Казань вошла в историю российского речного флота, — рассказал Алексей Иванов.

А затем он задал риторический вопрос: а что такое вообще речной флот? Ведь огромную массу кораблей нельзя назвать флотом.

— В России издревле было развито судоходство. Но непосредственно флот появился только во времена Петра I. То есть речной флот — ровесник Российского государства. Флот — это еще и определенная организация судостроения и судоходства, это юридическая и правовая база. Например, до Петра I любое судно считалось частью товара, за которое нес ответственность купец, владеющий судном. При Петре появились капитаны, раньше их в России не было. Формирование речного флота закончилось при Екатерине, — ответил писатель на свой же вопрос.

Нужно дать свободу бизнесу

В своей книге Алексей Иванов показывает, что речной флот — это не изолированная область в жизни общества. Это всегда функция от чего-либо. Например, в Российской империи флот создал бизнес, а после Революции 1917 года — советское государство.

— Если бизнес великий, как это было в Российской империи, то и флот будет великим. Если государство великое, как бы мы к нему ни относились, то и речной флот опять-таки будет великим. А постсоветская Россия тогда не создала ни великого бизнеса, ни великого государства. Поэтому речного флота, особенно великого, у нее не было. Что сделать, чтобы в наших реалиях речной флот появился? Тут гадать не приходится. Нужно дать свободу бизнесу. Бизнес сам придумает, как ему задействовать реки для получения прибыли. Такая свобода у бизнеса была в царской России. Тогда речфлот отличался поразительным многообразием. Каждое пароходство и каждая пароходная компания обладали своей стратегией, и они не походили друг на друга. Это способствовало развитию речфлота и увеличению количества судов. Все, что требуется от современного государства, — оставить в покое предприимчивых людей, дать им возможность зарабатывать деньги так, как они сами придумают, не навязывать им своих правил и, разумеется, их не грабить.

«Казань — это мавританский Петербург»

Место действия в книгах Алексея Иванова всегда разное, но это не Москва и не Санкт-Петербург. Он пишет о России за пределами двух столиц. Возможно, поэтому у Иванов так много поклонников. Сам писатель говорит, что «москвичи уже и так всем надоели», так зачем еще и писать о Москве. А еще Алексей Иванов умеет определять характер городов. Правда, это касается только тех, в которых он жил. Но поклонники творчества писателя настояли, чтобы он дал характеристику Казани.

— Я могу судить об истории города и о внешнем виде. Казань — это мавританский Петербург. Город, в котором сочетается и надменная столичность, и яркая восточная выразительность. Это столичный менталитет с особым углом зрения.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».