Фарид Мухаметшин об итогах 2024 года: «Такого количества международных мероприятий у нас еще не было»

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на пресс-конференции подвел итоги уходящего 2024 года.



— Такого количества международных мероприятий, которые мы провели в Татарстане, во всяком случае за 30 лет, такой насыщенной повестки у нас еще не было. Конечно, это доверие президента России Владимира Путина, — сказал он.

Напомним, в текущем году Казань приняла такие международные события, как саммит глав стран БРИКС, российско-китайский форум «РОСТКИ» и т.д.