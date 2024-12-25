Новости общества

05:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Фарид Мухаметшин об итогах 2024 года: «Такого количества международных мероприятий у нас еще не было»

12:19, 25.12.2024
Фарид Мухаметшин об итогах 2024 года: «Такого количества международных мероприятий у нас еще не было»
Фото: Динар Фатыхов

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на пресс-конференции подвел итоги уходящего 2024 года.

— Такого количества международных мероприятий, которые мы провели в Татарстане, во всяком случае за 30 лет, такой насыщенной повестки у нас еще не было. Конечно, это доверие президента России Владимира Путина, — сказал он.

Напомним, в текущем году Казань приняла такие международные события, как саммит глав стран БРИКС, российско-китайский форум «РОСТКИ» и т.д.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также