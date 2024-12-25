Фарид Мухаметшин об итогах 2024 года: «Такого количества международных мероприятий у нас еще не было»
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на пресс-конференции подвел итоги уходящего 2024 года.
— Такого количества международных мероприятий, которые мы провели в Татарстане, во всяком случае за 30 лет, такой насыщенной повестки у нас еще не было. Конечно, это доверие президента России Владимира Путина, — сказал он.
Напомним, в текущем году Казань приняла такие международные события, как саммит глав стран БРИКС, российско-китайский форум «РОСТКИ» и т.д.
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