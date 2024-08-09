День в истории 9 августа: Пизанская башня, трагедия в Нагасаки, визит Хрущева в Казань

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 9 августа 2024 года

Фото: Реальное время

Сегодня отмечают Всемирный день книголюбов и Международный день коренных народов мира. В Казани, в художественной галерее «Хазинэ», открывается выставка «Всякие сказки». 60 лет назад столицу Татарстана посетил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, 79 лет назад бомбардировщик США сбросил на Нагасаки атомную бомбу «Толстяк», 851 год назад в Италии заложили первый камень знаменитой Пизанской башни. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка

«Муниципальный час» с главой Алексеевского района Татарстана Сергеем Демидовым в Агентстве инвестиционного развития (АИР) республики.

Церемония открытия Всероссийского выставочного проекта «Всякие сказки» в национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ.

Российская премьер-лига: «Рубин» сыграет против «Ростова».



Кто родился: авторы книг о Мэри Поппинс и муми-троллях

1776 — итальянский ученый, физик и химик Амедео Авогадро (скончался 9 июля 1856 года). Он первым выдвинул предположение о том, что одинаковые объемы газов при прочих равных условиях содержат одинаковое количество молекул. Результатом исследований на эту тему стал закон, названный его именем.

1819 — американский стоматолог и хирург Уильям Мортон (скончался 15 июля 1868 года). Считается первооткрывателем общей анестезии. В 1846 году он впервые успешное применил ингаляционный эфир в качестве анестетика для создания наркоза.

1896 — швейцарский психолог Жан Пиаже (скончался 16 сентября 1980 года). Он разработал общую теорию стадий развития. Согласно ей, люди, которые находятся на одной ступени развития, имеют схожие формы познавательных способностей. С 1929 по 1968 годы Пиаже занимал пост директора Международного бюро образования ЮНЕСКО.

1896 — немецкий физик и химик, один из основоположников квантовой химии Эрих Хюккель (скончался 16 февраля 1980 года).

1899 — английская писательница Памела Трэверс (скончалась 23 апреля 1996 года). Ее настоящее имя — Хелен Линдон Гофф. Писательница прославилась как автор серии книг о няне-волшебнице Мэри Поппинс.

1914 — финская писательница и иллюстратор Туве Янссон (скончалась 27 июня 2001 года). Она создала знаменитые истории о муми-троллях. Книги Янссон были переведены на 20 языков, однако наибольшую популярность завоевали в странах Северной и Центральной Европы.

1966 — заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Его первая крупная должность — председатель строительного кооператива «Темп». В 2001—2010 годах Хуснуллин был министром строительства республики, после чего был назначен руководителем Департамента городского строительства Москвы. С 2010 года — вице-премьер правительства России. 7 августа этого года стало известно, что Хуснуллину присвоят звание «Почетный гражданин Казани».



Кто скончался: художник Иероним Босх и композитор Дмитрий Шостакович

1516 — нидерландский художник, один из крупнейших мастеров Северного Возрождения Иероним Босх (родился в 1450 году). Наибольшую популярность обрели его аллегорические работы «Воз сена» и «Сад наслаждений».

1919 — немецкий биолог-эволюционист, автор термина «экология» Эрнст Геккель (родился 16 февраля 1834 года). В числе его достижений — разработка теории происхождения многоклеточных и построение первого генеалогического древа животного царства.

1962 — немецкий писатель Герман Гессе (родился 2 июля 1877 года). Среди его произведений — романы «Сиддхартха», «Степной волк», «Игра в бисер». В 1946 году Гессе была присуждена Нобелевская премия по литературе.

1975 — советский композитор, пианист Дмитрий Шостакович (родился 25 сентября 1906 года). Он стал одним из крупнейших композиторов XX века. Шостакович создал 15 симфоний и 15 квартетов, писал оперы, оперетты, балеты, музыку для кинофильмов и театральных постановок.

Шостакович стал одним из крупнейших композиторов XX века. скриншот из видео "Dmitri Shostakovich - Waltz No. 2" с канала "The Wicked North"

2016 — советский и американский скульптор Эрнст Неизвестный (родился 9 апреля 1925 года). В числе его творений — скульптура «Древо жизни», монументы «Возрождение» и «Маска скорби», статуэтка ТЭФИ, памятник на могиле Хрущева.

2017 — заместитель министра России по делам Северного Кавказа Андрей Резников (родился 26 ноября 1968 года). Он занимал руководящие должности в администрации Норильска и правительстве Красноярского края.



2018 — российская актриса, лауреат Государственной премии СССР Тамара Дегтярева (29 мая 1944 года). Играла в театре, а также снялась в таких фильмах, как «Встречи на рассвете», «Вечный зов», «Ищу человека», «Удивительные приключения Дениса Кораблева», «Расписание на послезавтра», «Крутой маршрут».



2021 — советская и российская актриса Татьяна Жукова-Киртбая (родилась 24 октября 1939 года). Известна в том числе по фильму «Москва слезам не верит».



Праздники: День коренных народов мира и День книголюбов

Международный день коренных народов мира. Его в 1994 году установила Генеральная Ассамблея ООН. Именно в этот день в 1992-м состоялось первое заседание рабочей группы по коренным народам Подкомиссии по поощрению и защите прав человека.

Всемирный день книголюбов. Праздник зародился в США, но вскоре им заинтересовались и жители других стран. Нередко книжные магазины и издательства в этот день проводят выставки и ярмарки, ведь одна из главных его задач — популяризация чтения.

День победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут. Само сражение произошло 7 августа 1714 года. Оно стало одним из главных событий Северной войны, в ходе которой Россия пыталась отвоевать выход к Балтийскому морю.

События в истории: премьера симфонии №7, визит Хрущева в Казань, независимость Сингапура

1173 — на Кафедральной площади Пизы заложили первый камень знаменитой Пизанской башни. Ее наклон образовался в самом начале строительства, когда первые три яруса наклонились на север. После этого работы приостановили. Мастера попытались решить проблему, но в итоге башня накренилась в обратную сторону, постепенно градус ее наклона увеличивался. Основная причина такого необычного ее положения — очень податливая почва, которая частично просела под фундаментом.

1705 — астраханская молодежь единовременно сыграла сотню свадеб. Такой интерес к женитьбе породили слухи о том, что царь Петр I планирует издать указ, по которому местным девушкам запретят выходить замуж за жителей города. Якобы государь намеревается выдавать астраханских девушек исключительно за немцев, которых специально для этих целей пришлют из Казани.

1942 — в Большом зале Ленинградской филармонии состоялась премьера симфонии №7 Дмитрия Шостаковича. Пока оркестр Ленинградского радиокомитета и дирижер Карл Элиасберг исполняли сочинение, все артиллерийские силы города были брошены на подавление огневых точек противника. Симфония транслировалась по радио и по громкоговорителям городской сети.

Симфония транслировалась по радио и по громкоговорителям городской сети. Александра Шарафиева / realnoevremya.ru

1942 — впервые на экраны вышел мультипликационный фильм Уолта Диснея «Бэмби». Изначально картина провалилась в прокате, но впоследствии стала культовой. Копию мультфильма Дисней подарил СССР в честь победы во Второй мировой войне.

1944 — завершилась наступательная Выборгско-Петрозаводская операция советских войск в Карелии. Она стала завершающим этапом битвы за Ленинград. Началась она в том же году 10 июня. Войска Ленинградского и левого крыла Карельского фронтов при участии сил Балтийского флота, Ладожской и Онежской военных флотилий провели Выборгскую и Свирско-Петрозаводскую операции. Итогом боевых действий стало очищение от фашистских захватчиков Ленинградской области, изгнание врага со всей территории Карело-Финской Республики и освобождение Петрозаводска, ее столицы.

1945 — Красная армия начала Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию. За день до этого, 8 августа, СССР объявил войну Японии. Итогом операции стала победа советский войск над Квантунской армией, очищение Южного Сахалина и Курильских островов от вражеских войск. «Сегодня Япония признала себя побежденной и подписала акт о безоговорочной капитуляции. Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу, и отныне они будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии», — говорилось в обращении Сталина к народу 2 сентября.



1945 — бомбардировщик США Bockscar сбросил на Нагасаки, на тот момент четвертый по численности населения город Японии, атомную бомбу «Толстяк». Она стала второй после бомбы «Малыш», которую 6 августа Америка сбросила на Хиросиму. Второй снаряд диаметром 152 см весил 4,6 тонны. Мощность взрыва составила порядка 21 тысячи тонн в тротиловом эквиваленте, погибли десятки тысяч человек. Спустя 5 дней после трагедии, 14 августа, Япония официально приняла условия капитуляции с оговоркой о личной неприкосновенности императора.

1964 — ТАССР посетил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Поселили его в Боровом Матюшино. В Казанский кремль Хрущев приехал на прогулочном теплоходе и при более подробном рассмотрении города повелел привести Казань в порядок и «сломать старье». Он осмотрел новостройки Советского района и попробовал фаршированную курицу (тутырган тавык), изготовленную знаменитым татарским кулинаром Юнусом Ахметзяновым. На следующий день Хрущев отправился в районы Татарстана.

При более подробном рассмотрении города Хрущев повелел привести Казань в порядок и «сломать старье». предоставлено из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

1965 — Сингапур отделился от Малайзии и получил независимость. На тот момент он был бедной отсталой страной. Уже в 1996 году государство получило статус «развитой страны» в Юго-Восточной Азии. Стремительное развитие страны получило название «сингапурское экономическое чудо».

1992 — в Барселоне закрылись XXV летние Олимпийские игры. Это была первая Олимпиада после распада СССР. Спортсмены 12 республик бывшего СССР выступали в составе «Объединенной команды».

1996 — Кремлевские куранты впервые исполнили гимн России — в то время им была «Патриотическая песня» Глинки. Это произошло во время церемонии инаугурации Бориса Ельцина на второй президентский срок.

1999 — президент России Борис Ельцин объявил об отставке правительства Сергея Степашина. Временное исполнение обязанностей премьер-министра возложили на директора ФСБ, секретаря Совбеза России Владимира Путина. Его кандидатура была внесена в Госдуму для утверждения на посту премьер-министра, в этот же день в телевизионном обращении Ельцин назвал Путина преемником и выразил надежду, что ему удастся «консолидировать общество».

2020 — в Белоруссии завершились очередные выборы президента. За действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей. Его избрали на шестой президентский срок подряд — Белоруссию он возглавляет с 1994 года.

2021 — президент России Владимир Путин учредил орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве».

2022 — Украина остановила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Чехию и Словакию. Это было связано с невозможностью российской стороны оплатить услуги из-за ограничений ЕС — платеж был возвращен в связи со вступлением седьмого пакета санкций.

2023 — в Казани прошел прощальный матч экс-капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова. ХК впервые в истории вывел из обращения номер «25», под которым играл хоккеист. В тот же день Зарипова внесли в Книгу почета Казани.