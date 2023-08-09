В прощальном матче Даниса Зарипова победу одержала команда «Белых»

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов

Прощальный матч Даниса Зарипова завершился со счетом 12:9. Победу в игре одержала команда «Белых».

После матча спортсмены провели серию буллитов.



realnoevremya.ru/Айрат Назипов

Сегодня в Казани на «Татнефть Арене» прошел прощальный матч Зарипова. Сам экс-капитан команды сыграл за две команды. Первый период он провел за «Зеленых», второй — за «Белых».

Напомним, казанский ХК «Ак Барс» впервые в истории вывел из обращения номер, 25, под которым играл экс-капитан команды Данис Зарипов.

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Елизавета Пуншева