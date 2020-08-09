Новости общества

20:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Белоруссии завершились выборы президента

20:31, 09.08.2020
В Белоруссии завершились выборы президента
Фото: kremlin.ru

В Белоруссии официально завершились выборы президента. Официальные данные избиркома страны показывают, что явка составила 79%.

Избирательные участки закрылись в 20:00, передает RT.

Экзитполы от ЦИКа Белоруссии показывают, что за действующего главы государства Александра Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей, передает государственное информагентство БЕЛТА.

Напомним, что еще к середине дня выборы были объявлены состоявшимися, поскольку доля проголосовавших перевалила за 50%.

ОбществоВласть

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также