В Белоруссии завершились выборы президента
В Белоруссии официально завершились выборы президента. Официальные данные избиркома страны показывают, что явка составила 79%.
Избирательные участки закрылись в 20:00, передает RT.
Экзитполы от ЦИКа Белоруссии показывают, что за действующего главы государства Александра Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей, передает государственное информагентство БЕЛТА.
Напомним, что еще к середине дня выборы были объявлены состоявшимися, поскольку доля проголосовавших перевалила за 50%.ОбществоВласть
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