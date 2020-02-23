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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Н. Хрущев в бригаде Гимазова, 1964 год

07:00, 23.02.2020 4 Сюжет: К 100-летию ТАССР

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 189-я

Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Н. Хрущев в бригаде Гимазова, 1964 год
Фото: из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

В августе 1964 года в ТАССР приехал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Воспоминания об этом визите остались и в Казани, и на юго-востоке республики.

В Татарию с визитом Хрущев приехал незадолго до вынужденной отставки. В 1964 году недовольство его правлением дошло уже почти до предела: люди помнят ночные очереди за хлебом и серьезные проблемы с покупкой других продуктов питания. Впрочем, отставка Хрущева в середине осени 1964 года была связана не столько с недовольством населения (у населения в принципе мало что спрашивали в то время), сколько с пресловутым волюнтаризмом «Никиты Кукурузника» и дележом власти между партийными группами.

Самолет с Хрущевым приземлился в казанском аэропорту. Нужно было успеть оценить не только Казань, но и всю нефтяную республику. Первый секретарь Татарского обкома КПСС Ф. Табеев вспоминал, как Никита Сергеевич приехал в Азнакаевский район и там обнаружил кукурузное поле:

«У вас хорошие кадры организаторов и специалистов сельского хозяйства. Колхозники и рабочие совхозов Татарии любят труд и умеют трудиться. Все это позволяет вашей республике идти в передовых рядах, показывать хороший пример в борьбе за интенсификацию сельскохозяйственного производства и более глубокую ее специализацию».

Визит готовился несколько лет. Табеев давно приглашал Никиту Сергеевича в республику, чтобы решить многие вопросы, на которые в Москве не обратили бы внимания. Хрущева поселили в Боровом Матюшине, а в казанский Кремль он приехал на прогулочном теплоходе. Вид города его вполне устроил (накануне Никите Сергеевичу организовали отличную рыбалку на Волге). Правда, при более подробном рассмотрении Хрущев повелел привести Казань в порядок и «сломать старье». «Хрущевки» все же помогли многим тысячам казанцев обрести собственное жилье и прекратить стоять в очереди в общий туалет.

Хрущев не успел приехать на авиационный завод и на строившийся тогда «Оргсинтез» (хотя там отремонтировали дорогу и покрасили остановочные павильоны). Несколько часов томились профессора и студенты в Казанском университете — но спонтанный вождь встречаться с ними не захотел и проехал мимо. Вместо этого он осмотрел новостройки Советского района Казани и попробовал фаршированную курицу (тутырган тавык), изготовленную великим татарским кулинаром — Юнусом Ахметзяновым.

Утром 10 августа самолет правительственного авиаотряда 235 ИЛ-14 сел в Бугульминском аэропорту. По прибытии Хрущев и сопровождавшие лица сразу направились на гору около поселка Карабаш. С расположенной на ее вершине площадки можно в подзорную трубу или бинокль увидеть панораму нефтяного края, включая города Бугульму, Альметьевск и Лениногорск.

Оттуда кортеж направился в Азнакаево, с обеих сторон дороги стояли свезенные отовсюду автобусами труженики полей, заводов и нефтяных промыслов. По пути ему показали новинку нефтедобывающей технологии того времени — перевозимую без разборки на новое место буровую вышку. Увидев, насколько сложна и опасна операция «перетаскивания» ее несколькими маломощными тракторами С-100, Хрущев поручил помощнику связаться с Челябинском и обеспечить выделение нефтяникам Татарии четырех самых мощных тогда тракторов Д-400. Уже через пять дней они были доставлены в трест «Татбурнефть».

Об оперативности Хрущева при решении конкретных вопросов говорит и такой факт: он узнал, что в полюбившемся ему колхозе «Авангард» хотели бы посеять знаменитый сорт озимой пшеницы «мироновская-88», дающей более 30 центнеров с гектара даже при неблагоприятных погодных условиях. Через три дня в Бугульме приземлился «борт» военно-транспортной авиации с тремя тоннами семян.

Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Музей нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»).

Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 09:40
    Очень интересные подробности пребывания Н.С.Хрущёва в ТАССР в 1964 году.
    Спасибо.
    Хрущов был активным участником внутрипартийной кровавой борьбы марксистов в 1930 - 1950-е гг. и репрессий против простого народа.
    Интересная, но страшная судьба - послушный исполнитель воли Сталина и его "разоблачитель".

    Мужскую часть РВ с Праздником защитников Отечества - здоровья, мира, благополучия.
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  • Анонимно 10:21
    Деревня Якты-Куль колхоза Авангард Азнакаевского района - Родина моей мамы. Там действительно была гигантская кукуруза, более 2 метров. Мне было тогда всего 5 лет и для меня такая житница полей казалась полем небоскребов. Там и по сей день на дороге от Азнкаево в Тумутук есть справа роща Хрущова с беседкой. На том самом месте где был сделан маленький обед для гостя и минисовещание на открытом воздухе. Так же помню как в родной бугульме весь народ высыпал и ждал проеезда кортежа Никиты Хрущова. Мы стояли на улице Гафиатулина, пересечение Гоглоя. Кортеж задерживался. Он ехал сверху в сторону вокзала. Открытый лимузин, светлый костюм, знаменитая светлая легкая шляпа, которой он всем нам махал. Знаменитая гора у Карабаша, упомянутая в этой статье, очень примичательна тем, что там действительно отличная панорама на многие нефтяные объекты. Тогда было очень много горящих факелов, которые сжигали попутный газ. Никита очень критиковал за это и приходил в ярость. При приезде ничего лучшего не нашли как их загасить и газ вырывался наружу. Просто невозможно было за короткое время сделать систему утилизации. В своих воспоминаниях тогдашний первый секретарь обкома Фикрят Табеев всячески открещивается от этого факта. Ясное дело надо спрятать концы в воду. Но население внизу у "Карабашского моря" несколько дней маялаясь от непонятного надомогания непонятной природы. Говорю об этом смело, т.к. в одной из них - деревне Елховка Бугульминского района жила моя тетя с семьей, да там пол деревни так или иначе мои родственники.
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    Анонимно 11:03
    Спасибо за интереснейшие исторические факты.
    С Днем Защитника Отечества - здоровья, мира и благополучия.
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  • Анонимно 13:58
    В тот день насмотревшись киножурналов о встречах Хрущёва в других городах на улицу Декабристов сбежались все ну и мы пацаны в том числе.Сплошная стена из людей по обе стороны дороги .Многие пришли с букетами цветов.Было точно известно что он должен был ехать на Оргсинтез а дорога туда только одна.Короче ждали мы долго.И нет ни кого.И вдруг крики - едут ,едут.Видим едит такси Волга а в ней сидит и со всеми раскланивается лысенький старичок.Смеху было до упаду.Ну а вечером по ТВ сказали что Хрущёв был на Оргсинтезе и мы долго чесали затылки соображая как он мог туда проехать.Ну а потом потихоньку начали болтать что в каком то городе из окна вместе с букетом прилетел и кирпич.После этого случая машины для таких поездок стали закрытые с крышами.Ну а мы так и не увидели Хрущёва.А через несколько дней его и совсем отправили на пенсию.Ни когда не забуду как отец идя с работы принёс целый кулёк из газеты Правда с пряниками потому что хлеб в магазине кончился.
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