Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Н. Хрущев в бригаде Гимазова, 1964 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 189-я

Фото: из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

В августе 1964 года в ТАССР приехал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Воспоминания об этом визите остались и в Казани, и на юго-востоке республики.

В Татарию с визитом Хрущев приехал незадолго до вынужденной отставки. В 1964 году недовольство его правлением дошло уже почти до предела: люди помнят ночные очереди за хлебом и серьезные проблемы с покупкой других продуктов питания. Впрочем, отставка Хрущева в середине осени 1964 года была связана не столько с недовольством населения (у населения в принципе мало что спрашивали в то время), сколько с пресловутым волюнтаризмом «Никиты Кукурузника» и дележом власти между партийными группами.

Самолет с Хрущевым приземлился в казанском аэропорту. Нужно было успеть оценить не только Казань, но и всю нефтяную республику. Первый секретарь Татарского обкома КПСС Ф. Табеев вспоминал, как Никита Сергеевич приехал в Азнакаевский район и там обнаружил кукурузное поле:

«У вас хорошие кадры организаторов и специалистов сельского хозяйства. Колхозники и рабочие совхозов Татарии любят труд и умеют трудиться. Все это позволяет вашей республике идти в передовых рядах, показывать хороший пример в борьбе за интенсификацию сельскохозяйственного производства и более глубокую ее специализацию».



Визит готовился несколько лет. Табеев давно приглашал Никиту Сергеевича в республику, чтобы решить многие вопросы, на которые в Москве не обратили бы внимания. Хрущева поселили в Боровом Матюшине, а в казанский Кремль он приехал на прогулочном теплоходе. Вид города его вполне устроил (накануне Никите Сергеевичу организовали отличную рыбалку на Волге). Правда, при более подробном рассмотрении Хрущев повелел привести Казань в порядок и «сломать старье». «Хрущевки» все же помогли многим тысячам казанцев обрести собственное жилье и прекратить стоять в очереди в общий туалет.

Хрущев не успел приехать на авиационный завод и на строившийся тогда «Оргсинтез» (хотя там отремонтировали дорогу и покрасили остановочные павильоны). Несколько часов томились профессора и студенты в Казанском университете — но спонтанный вождь встречаться с ними не захотел и проехал мимо. Вместо этого он осмотрел новостройки Советского района Казани и попробовал фаршированную курицу (тутырган тавык), изготовленную великим татарским кулинаром — Юнусом Ахметзяновым.



Утром 10 августа самолет правительственного авиаотряда 235 ИЛ-14 сел в Бугульминском аэропорту. По прибытии Хрущев и сопровождавшие лица сразу направились на гору около поселка Карабаш. С расположенной на ее вершине площадки можно в подзорную трубу или бинокль увидеть панораму нефтяного края, включая города Бугульму, Альметьевск и Лениногорск.

Оттуда кортеж направился в Азнакаево, с обеих сторон дороги стояли свезенные отовсюду автобусами труженики полей, заводов и нефтяных промыслов. По пути ему показали новинку нефтедобывающей технологии того времени — перевозимую без разборки на новое место буровую вышку. Увидев, насколько сложна и опасна операция «перетаскивания» ее несколькими маломощными тракторами С-100, Хрущев поручил помощнику связаться с Челябинском и обеспечить выделение нефтяникам Татарии четырех самых мощных тогда тракторов Д-400. Уже через пять дней они были доставлены в трест «Татбурнефть».

Об оперативности Хрущева при решении конкретных вопросов говорит и такой факт: он узнал, что в полюбившемся ему колхозе «Авангард» хотели бы посеять знаменитый сорт озимой пшеницы «мироновская-88», дающей более 30 центнеров с гектара даже при неблагоприятных погодных условиях. Через три дня в Бугульме приземлился «борт» военно-транспортной авиации с тремя тоннами семян.



Людмила Губаева