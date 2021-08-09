В России учредили орден и медаль для деятелей культуры

Президент России Владимир Путин учредил орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий указ появился на интернет-портале правовой информации.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Медалью «За труды в культуре и искусстве» награждаются артисты, архитекторы, балетмейстеры, дизайнеры, дикторы радио, телевидения и других СМИ, дирижеры, драматурги, журналисты, режиссеры и другие за повышение роли отечественной культуры и искусства в жизни общества, в укреплении международных культурных связей, в сохранении традиционных культурно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, в благотворительной деятельности. Награду могут получить и иностранные граждане, которые внесли значительный вклад в продвижение международного имиджа Российской Федерации как страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой и содействовали использованию культурного потенциала РФ в интересах многостороннего международного сотрудничества, говорится в документе.

Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награждаются за создание театральных спектаклей, кино- и телефильмов, литературных произведений, концертных программ, получивших широкое признание общественности и профессионального сообщества, за проектирование и возведение уникальных архитектурных сооружений, за создание высокохудожественных образов в театральных спектаклях, кинофильмах и другое.