Даниса Зарипова внесли в Книгу почета Казани

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов

Пятикратного обладателя Кубка Гагарина, бывшего капитана ХК «Ак Барс» Даниса Зарипова внесли в Книгу почета Казани. Об этом объявил мэр города Ильсур Метшин.

— Для меня большая честь от имени столицы, болельщиков Казани вручить тебе почетное звание быть в Зале славы, Книге почета Казани. Спасибо, Данис, — подчеркнул он.

В Книгу почта Казани вписывают фамилии граждан, названия предприятий и учреждений города, которые внесли вклад в развитие Татарстана.

Напомним, казанский ХК «Ак Барс» впервые в истории вывел из обращения номер, 25, под которым играл экс-капитан команды Данис Зарипов.

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Елизавета Пуншева