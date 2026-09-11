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В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность»

09:21, 11.09.2026

Он действовал порядка 8 часов

В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в РСЧС РТ.

Он действовал порядка 8 часов.

Ранее, в ночные часы, в Татарстане объявляли ракетную опасность. С 04.30 по 06.15 в Казани и Зеленодольске объявляли угрозу атаки БПЛА. В данных городах звучали сирены, по громкоговорителям жителей призывали проследовать в укрытия. Сейчас угрозы атаки БПЛА в Татарстане нет.

Галия Гарифуллина

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Татарстан

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