В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность»
Он действовал порядка 8 часов
В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в РСЧС РТ.
Он действовал порядка 8 часов.
Ранее, в ночные часы, в Татарстане объявляли ракетную опасность. С 04.30 по 06.15 в Казани и Зеленодольске объявляли угрозу атаки БПЛА. В данных городах звучали сирены, по громкоговорителям жителей призывали проследовать в укрытия. Сейчас угрозы атаки БПЛА в Татарстане нет.
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