В Казани и еще 15 городах России заработала сеть 5G

Доступ к интернету пятого поколения получили около 10 млн человек

Фото: Динар Фатыхов

В Казани и еще 15 городах России заработала сеть 5G. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры страны.

— По поручению президента Владимира Путина впервые в России запущены коммерческие сети связи пятого поколения. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около 10 млн человек, — говорится в сообщении.

Помимо столицы Татарстана, сеть доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Твери, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Уфе и Ярославле.

В Казани сеть 5G запустили МТС и «Мегафон».

— МТС открыла доступ к 5G для жителей столицы Татарстана, запустив новый стандарт связи в диапазоне 2600 МГц на действующих частотах LTE. Новая сеть заработала на десяти площадках в местах наибольшей концентрации абонентов — установленное здесь оборудование обеспечило 5G-покрытие в центре города в местах с высокой деловой активностью и наиболее посещаемых горожанами и туристами локациях. Если раньше скорости и преимущества 5G могли оценить только пользователи тестовых зон и В2В-клиенты, теперь долгожданная технология стала доступна обычному абоненту. Согласно данным Big Data, в Казани 53% зарегистрированных на нашей сети устройств поддерживают технологию 5G, — заявили в МТС.

— Новое поколение связи стало доступно на популярных туристических маршрутах, включая территорию Казанского Кремля у главного входа, площадь Тысячелетия, участок Кремлевской набережной. Зона 5G продолжилась на улице Ташаяк, охватывая Дворец спорта и ЦУМ. Покрытие также развернуто на улицах Баумана, Кремлевской, Право-Булачной и Лево-Булачной, а также на ресторанной артерии города — Профсоюзной, — сообщили в «Мегафоне». — Для пользователей переход на стандарт 5G происходит бесшовно. Доступ открывается автоматически на действующих тарифах, если устройство поддерживает эту технологию, поэтому менять сим-карту или подключать специальные опции не нужно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Уже в самое ближайшее время в этих городах сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android. Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple, — добавили в Минцифры.

Напомним, на первое полугодие 2026 года спрос на телевизионные антенны в России вырос на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с перебоями в работе интернета.

Галия Гарифуллина