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Казанский «Ак Барс» официально вывел номер Даниса Зарипова из обращения

19:57, 09.08.2023
Казанский «Ак Барс» официально вывел номер Даниса Зарипова из обращения
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанский ХК «Ак Барс» впервые в истории вывел из обращения номер, 25, под которым играл экс-капитан команды Данис Зарипов. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

— Официально: «Ак Барс» впервые в истории вывел номер из обращения, число 25 навсегда останется за Данисом Зариповым, — сообщается в telegram-канале.

Сегодня в Казани на «Татнефть Арене» проходит прощальный матч Зарипова. Сам экс-капитан команды сыграет за две команды. Первый период он проведет за «Зеленых», второй — за «Белых».

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Елизавета Пуншева
СпортХоккей Татарстан

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