Казанский «Ак Барс» официально вывел номер Даниса Зарипова из обращения
Казанский ХК «Ак Барс» впервые в истории вывел из обращения номер, 25, под которым играл экс-капитан команды Данис Зарипов. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
— Официально: «Ак Барс» впервые в истории вывел номер из обращения, число 25 навсегда останется за Данисом Зариповым, — сообщается в telegram-канале.
Сегодня в Казани на «Татнефть Арене» проходит прощальный матч Зарипова. Сам экс-капитан команды сыграет за две команды. Первый период он проведет за «Зеленых», второй — за «Белых».
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым