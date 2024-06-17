Страховая ответственность АСВ перед клиентами «Автоградбанка» оценивается в 2,38 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщает о наступлении страхового случая у АО «Автоградбанк». По приказу Банка России от 17 июня 2024 года принято решение об отзыве лицензии у финансовой организации, которая зарегистрирована в Набережных Челнах. В банке назначена временная администрация, функции которой возложены на АСВ.

Для оперативного приема заявлений вкладчиков и ускорения выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе.

По данным отчетности банка на 1 мая 2024 года, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 2,38 млрд рублей. Это означает, что вкладчики смогут получить возмещение своих вкладов в пределах этой суммы. Агентство начнет выплаты не позднее 1 июля 2024 года.

Напомним, причиной отзыва лицензии стало неоднократное нарушение кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка России.