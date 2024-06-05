Родительские комитеты со следующего года могут получить возможность контролировать процесс досмотра перед ЕГЭ
Родительские комитеты со следующего года могут получить возможность контролировать процесс досмотра перед ЕГЭ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
— Наверное, будем привлекать родительские комитеты и прописывать историю, когда обязательно у нас должен быть на пункте в день проведения экзамена представитель родительского комитета школы, присутствовать там и работать с родителями, — сказал Музаев.
Напомним, основанием для создания подобной возможности стал излишне тщательный досмотр выпускников на пунктах сдачи ЕГЭ в Яльчикском районе Чувашии и Воронеже.
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