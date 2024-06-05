Родительские комитеты со следующего года могут получить возможность контролировать процесс досмотра перед ЕГЭ

Фото: Максим Платонов

Родительские комитеты со следующего года могут получить возможность контролировать процесс досмотра перед ЕГЭ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

— Наверное, будем привлекать родительские комитеты и прописывать историю, когда обязательно у нас должен быть на пункте в день проведения экзамена представитель родительского комитета школы, присутствовать там и работать с родителями, — сказал Музаев.

Напомним, основанием для создания подобной возможности стал излишне тщательный досмотр выпускников на пунктах сдачи ЕГЭ в Яльчикском районе Чувашии и Воронеже.

Разиль Самигуллин