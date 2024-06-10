КНИТУ-КАИ и кредиторы ОКБ Симонова завершили раздел имущества

Казанский вуз получил автоклавы, и теперь «конкурсник» НПО может выставить недвижимость на торги

Фото: Максим Платонов

«Ценное оборудование было закуплено на бюджетные деньги, а во время банкротства ОКБ Симонова попало в его конкурсную массу. Пришлось судиться, и наконец мы вернули свое», — рады в руководстве КНИТУ-КАИ завершению долгой тяжбы. Два года в татарстанском арбитраже университет отстаивал свое имущество в споре с конкурсным управляющим научно-производственного объединения. В результате суд принял решение о разделе активов в пользу вуза. Ученым вернули автоклавы стоимостью 100 млн рублей, исключив их из конкурсной массы предприятия-банкрота. Правда, перед вывозом станков КАИ готов был уступить уральским кредиторам ОКБ, предложив оставить оборудование с условием оплаты за использование, но те отказались.

Развод окончен

КНИТУ-КАИ демонтировал с территории обанкроченного НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» иностранные комплексы автоклавного формования, поставив точку в споре с уральскими кредиторами казанского предприятия, бывшего индустриального партнера вуза. Суд поддержал требования вуза, и конкурсному управляющему пришлось исключить технологическое оборудование из конкурсной массы.

В результате казанский университет получил обратно производственное оборудование, которое передал бывшему партнеру почти 10 лет назад. Речь идет о двух комплексах автоклавного формования — Olmar 2013 под номером 1012420071 и Magnabosco 2012, а также о портальном обрабатывающем центре с ЧПУ Power FC5000CNC Sahos. Совокупная стоимость оборудования оценивается в 65 млн рублей.

В настоящее время вуз перевез оборудование со своей бывшей площадки на ул. Павлова, 2а в собственный инжиниринговый центр «КАИ-Композит» на ул. Дементьева, 2 (обе находятся на территории Авиастроительного района). Здесь под эти станки построили новый цех.

— Сейчас оборудование находится в процессе установки на площадке центра «КАИ-Композит», — сообщил «Реальному времени» ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев в конце минувшей недели. — Ценное автоклавное оборудование было закуплено на бюджетные деньги, но при банкротстве НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» попало в конкурсную массу. Пришлось судиться, и наконец мы вернули свое.

По его словам, техника будет применяться для изготовления опытных образцов из композитных материалов в рамках государственного задания на проведение научно-исследовательских работ в рамках импортозамещения (беседа проходила незадолго до того, как суд начал рассматривать иск прокурора РТ к семье).



— Станки будут у нас, будем делать те же самые вещи, но у себя, — заверил ректор КАИ корреспондента издания.

Таким образом, развод КНИТУ-КАИ с обанкротившимся индустриальным партнером завершился победой казанского вуза.

Зачем КАИ арендовал площадку Гомзина

Возвращение трех производственных комплексов можно считать удачей для университета. На протяжении двух лет конкурсный управляющий НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» доказывал, что изъять автоклавы без нарушения конструкции здания цеха невозможно, а само технологическое оборудование не принадлежит вузу. Не будь поддержки российского Минобрнауки и Минобороны, которые встали на защиту интересов КАИ в суде, их могли бы потерять. Почему же дорогостоящее оборудование оказалось в «корзине» частного ОКБ?

— В свое время, еще при прежнем руководстве вуза, Александр Гомзин ушел на пост гендиректора-конструктора ОКБ Симонова с должности сотрудника КНИТУ-КАИ. Тогда он договорился, и КАИ получил очень большое финансирование по программе НИОКР, — рассказал Тимур Алибаев.

В свое время Александр Гомзин ушел на пост гендиректора-конструктора ОКБ Симонова с должности сотрудника КНИТУ-КАИ. фото Максима Платонова

В результате стороны договорились создать инжиниринговый центр «КАИ-Композит», который разместился на площадях НПО. В 2014 году КНИТУ-КАИ и казанское ОКБ им. Симонова заключили соглашение о создании технологической площадки инжинирингового центра «КАИ-Композит».

«Вуз обязался обеспечивать инжиниринговый центр оборудованием, а НПО — спроектировать и построить здание под это оборудование, которое было передано в аренду университету», — рассказал руководитель инжинирингового центра «КАИ-Композит» Сергей Луканкин. Кроме того, университет обязался разместить свои заказы.

— Но если у ОКБ им. Симонова появлялись свои заказы к нам, то мы их выполняли в приоритетном порядке. Оно не было обременительным ни для той, ни для другой стороны, — рассказал он, добавив, что соглашение было расторгнуто после банкротства научно-производственного объединения.

Оборудование вернули, но не все

Правда, КНИТУ-КАИ сумел добиться изъятия не всего набора оборудования. Ранее в материалах суда перечислялся больший перечень станков. Кроме уникального комплекса по выпуску композитных материалов большой длины (до 11 метров) испанской Olmar 2013, университет требовал возврата автоматизированной станции управления модулем автоклавного формования, программного комплекса обеспечения контроля технологических параметров и управления модулем автоклавного формования, системы охлаждения, шумоподавления, нагнетания воздуха, контроля качества и прочих технологических средств, обеспечивающих работу комплекса. А также итальянских и чешских портальных фрезерных станков.

Источник в руководстве КАИ оценивал стоимость всего технологического комплекса в сумму свыше 100 млн рублей. Но его ценность была в другом — это оборудование больше не завезти в Россию.

— «КАИ-Композит» никуда не уходил из университета, просто часть нашего технологического оборудования была передана на арендованную площадку в ОКБ им. Симонова. Никуда мы не возвращаемся, потому что не уходили. Адрес — ул. Дементьева, 2, шестое здание КАИ, — заверил Сергей Луканкин.

По его словам, оборудование задействуют в технологическом процессе изготовления деталей из композиционных материалов для авиастроения. «Особенность создания новой авиационной техники такова, что сначала изготавливают несколько опытных образцов, массу, а то, что полетит, решает научно-технический центр «Вертолетов России». Бывает, что они прибегают к нашим услугам», — пояснил он.

Оборудование задействуют в технологическом процессе изготовления деталей из композиционных материалов для авиастроения. взято с сайта kzn.ru

По его словам, возвращенные автоклавы ничего особенного собой не представляют. «Сейчас их трудно купить в России, но с точки зрения эксклюзивности ничего такого нет. Да, комплекс дорогой, но на том же «КАПО-Композите» он есть. Много таких автоклавов на вертолетном заводе. Ничего удивительного в них нет», — подчеркнул Луканкин.

Сейчас инжиниринговый центр занимается разработкой новых элементов. Разрабатывает не только конструкцию, но и технологию изготовления. В том числе проектирует предприятия, и не только для России, но и для других стран, в частности для Индии. «Просто государство вернуло то, что ему принадлежало. А ОКБ Симонова больше нет», — рассуждает глава центра.



УЗГА на месте ОКБ создаст центр 3D-технологий?

В прошлом году беззалоговые активы ОКБ выкупил Уральский завод гражданской авиации. Торги по выставленным лотам проходили без участия конкурентов, так что УЗГА смог приобрести часть движимого имущества по начальной цене, а другую — с дисконтом в 75%. После завершения «раздела имущества» с КНИТУ-КАИ конкурсный управляющий обанкротившегося НПО сможет приступить к продаже здания. Прежде чем вывезти станки из ОКБ, администрация вуза предлагала их оставить.

— Мы, кстати, предлагали нынешнему арбитражному управляющему просто узаконить эти вещи, чтобы они приняли, что это наше, и за использование нашего оборудования платили соответствующие деньги. И мы бы продолжали там работать, а они не захотели, к сожалению, — рассказал ректор КНИТУ-КАИ.

В аппарате конкурсного управляющего НПО «ОКБ им. Симонова» Владимира Заплавы воздержались от комментариев по этой теме.

Татарстану предложили создать центры аддитивных технологий, об этом ранее заявлял директор по технологическому развитию «Росатома» Андрей Шевченко. фото Максима Платонова

Впрочем, ситуация может измениться. Как рассказывало «Реальное время», Татарстану предложили создать центры аддитивных технологий (ЦАТ): в авиации на базе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), а в образовании — на базе КНИТУ-КАИ. Об этом ранее заявлял директор по технологическому развитию «Росатома» Андрей Шевченко. Не исключено, что под эти цели может быть использована бывшая площадка ОКБ им. Симонова в Казани. В свою очередь, КНИТУ-КАИ борется за право создания центра аддитивных технологий в образовании.

— С управляющей компанией «Русатом — Аддитивные технологии» заключили соглашения и реализуем несколько аванпроектов, где мы показываем свои возможности. Буквально в марте были в Сарове, где мы докладывали о том, как продвигаются дела. Наши доклады получили высокую оценку, и мы понимаем, что дальше будет софинансирование наших разработок со стороны «Росатома». Думаю, что будем успешно продвигаться, — заключил ректор КАИ.