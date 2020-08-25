АО НПО ОКБ ИМ. М.П. СИМОНОВА

Общая информация

АО НПО «ОКБ ИМ. М.П. СИМОНОВА» было основано в 1959 году на базе студенческого Опытно-конструкторского бюро Казанского Авиационного Института и Казанского авиационного завода (Казанского Авиационного Промышленного Объединения имени С. П. Горбунова). До апреля 2014 года предприятие было известно как ОАО «ОКБ «Сокол».

АО НПО «ОКБ ИМ. М.П. СИМОНОВА» занимается обеспечением полного цикла операций по производству продукции: от ее конструкторской разработки до продажи покупателю.

Руководитель — Гомзин Александр Владиславович.

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