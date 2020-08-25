Гомзин Александр Владиславович

Общая информация

Родился 26 мая 1967 г. в Хабаровске.

Образование

1992 г. — окончил с отличием Казанский авиационный институт (КАИ) по специальности «Динамика полета и управление летательными аппаратами, проектирование и прочность летательных аппаратов».

Трудовая деятельность

В 1991 г. начал работать лаборантом НИЛ N 35 КАИ им. А.Н.Туполева.

1992-1998 гг. — инженер научно-исследовательской части по х/д с АООТ «ОКБ Сухого», инженер учебной лаборатории, аспирант кафедры Конструкции и проектирования летательных аппаратов, старший преподаватель, старший научный сотрудник научно-исследовательской части, руководитель х/д с АООТ «ОКБ Сухого» Казанского государственного технического университета им. А.Н.Туполева.

1998-2000 гг. — руководитель предприятия — главный конструктор Государственного унитарного предприятия «Опытно-конструкторское бюро «Сокол» (ныне ОКБ им. Симонова),

С 2000 г. является генеральным директором — главным конструктором АО НПО «ОКБ ИМ. М.П. СИМОНОВА».

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