Минниханов о технологическом суверенитете: «Идут санкции за санкциями, но и мы должны понимать наши «узкие» места»

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

«Технологический суверенитет важнее, чем другие вещи. Идут санкции за санкциями, они (на Западе, — прим. авт.) смотрят за нашими болевыми точками, чтобы знать, как воздействовать на нашу страну. Эти санкции будут ничтожны, как ноль, если мы станем технологически самодостаточными», — рассуждал о важности курса на обеспечение технологической независимости Рустам Минниханов на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». На этот раз каждый из представленных проектов соответствовал этим целям, но без сотрудничества с КНР, видимо, не обойтись. А петербургский производитель 3D–станков «3ДЛам Индастриал» заявил о готовности создать на базе КНИТУ-КАИ центр аддитивных технологий. Подробнее о новых проектах — в материале «Реального времени».

Как нижегородцы бросили вызов

Российский промышленный бизнес после ухода иностранных игроков столкнулся с необходимостью ускоренной разработки собственных технологий, но главным препятствием на этом пути оказались не деньги, а дефицит собственного химического сырья. Его по-прежнему приходится просить у глобальных недружественных компаний, приобретая с их предприятий в Китае. Нельзя ли освоить производство малотоннажных компонентов на нефтехимических предприятиях Татарстана?

Именно с таким запросом на заседание совета директоров ТНХИ-Х приехали нижегородские компании, занятые импортозамещением в малотоннажной химии и медицине. Причем выступили независимо друг от друга, так как работают не только в разных сферах деятельности, но в разных районах Нижегородской области, но их идеи и мысли оказались созвучными. Без отечественных поставщиков компонентов сложно продвигаться в развитии собственных разработок.

Основатель дзержинского завода «Окапол» Дмитрий Огородцев рассказал, что в отрасли происходит бурный инвестиционный процесс по замещению зарубежных химических изделий, но для расширения ассортимента не хватает своего сырья. Ради этого переработчики полимеров объединились в Ассоциацию промышленников «Дзержинскхимрегион» и хотели бы наладить взаимодействие с Татарстаном. С его участием на территории завода «Заря» создается один из первых экопромпарков («Кулибин») по переработке вторичных материалов и медицинских полимеров.

Сам «Окапол» позиционируется как завод «умных полимеров», где производятся адгезивы, модификаторы и привитые полимеры, применяемые в нефтегазовой, электротехнической, строительной отраслях.

— Чтобы экономика России «задышала», необходимо развивать производство, нужна переработка. Мы ежегодно посещаем «Иннополис» и хотели бы создать к 2026 году экосистему инновации, — сообщил Огородцев.

Под этим он подразумевает центры технологических компетенций в малотоннажной химии по образцу мировых компаний, которые «позволяют формировать целевые сырьевые индикативы».

Минниханов о нижегородском бизнесе: «Он же через дочку теперь наш родственник»

— Вы спросите, зачем мне это нужно? — задался спикер риторическим вопросом и сам же на него ответил: — Я сам создал завод «умных полимеров» и понимаю чаяния бизнеса.

И добавил, что «есть и личные мотивы».

— Наиль Халилович Гиниятов (сын экс-гендиректора Казанского порохового завода) просил передать низкий поклон, а моя дочь вышла замуж и живет в Казани. Так что кровно заинтересованы в том, чтобы тема развивалась, — не стал скрывать Дмитрий Огородцев. И в заключение своего выступления вручил Минниханову подарок от имени руководства города Дзержинска.

— Надо сотрудничать, продвигаться, — согласился Рустам Минниханов. — Тем более СИБУР работает у вас и у нас. Поручим Рафинату Саматовичу выйти на совместные проекты и формы сотрудничества. Или, может, у тебя есть готовые решения? — обратился он к гендиректору ТНХИ-Х.

— Будем знакомить с университетами, — начал было предлагать варианты Яруллин.

«Поручим Рафинату Саматовичу [Яруллину, на фото] выйти на совместные проекты и формы сотрудничества. Или, может, у тебя есть готовые решения?" — обратился раис к гендиректору ТНХИ-Х. взято с сайта tatarstan.ru

— Он же через дочку теперь наш родственник, так что поддерживай! — призывал раис быть активнее.

— Согласен, у нее жених — татарин, — оживился Рафинат Яруллин.

Что покажут главе «Росатома» Алексею Лихачеву

Другая нижегородская компания — АО «Русатом РДС», являющаяся отраслевым интегратором госкорпорации «Росатом», попросила «импортозаместить» три вида химического сырья, которые закупаются для производства отечественной медицинской техники.

Во-первых, для отечественного производства биосовместимых имплантов для суставов необходимо иметь сополимер лактида — до 100 кг в год. Поставки необходимы с 2025 года, сообщил директор направления «Специализированная медицинская техника» АО «Русатом РДС» Анатолий Мялицин.

— Импланты нужны для участников СВО при оказании первой медицинской помощи. Буквально на днях рассматривали проблему на конференции «Боевая травма». Объемы с точки зрения малотоннажной химии небольшие, но это критически важное сырье, оно не производится в РФ. Готовы подписать гарантированный контракт, — заявил он.

Во-вторых, индустриальный партнер «Росатома» начал строить в Сарове завод по выпуску отечественной техники для проведения гемодиализа.

Директор направления «Специализированная медицинская техника» АО «Русатом РДС» Анатолий Мялицин попросил «импортозаместить» три вида химического сырья, которые закупаются для производства отечественной медицинской техники. взято с сайта tatarstan.ru

— Сейчас все материалы и оборудование поставляются из недружественных компаний. Заменить оборудование можно, но заместить сырье сложно — поставляется с завода BASF в Китае, — сообщил он.

Речь идет о таком компоненте, как диметилацетамид. Начиная с 2024 года нужно до 30 тысяч тонн прозрачной жидкости.

— Если хотя бы один день пропустить, то человек умрет, — пояснил Мялицин. — Сейчас начали строить завод по производству аппаратов в Сарове, прорабатываем создание завода в Иннополисе в рамках офсетного контракта, — добавил он. — В-третьих, нужен полисульфон на 198 тысяч тонн, и еще — поливинил. Просим у вас поддержки по размещению заказа на изготовление сырья, — обратился он к Минниханову.

Раис поручил проработать вопросы организации производства импортозамещающих сырьевых компонентов на базе КФУ и КНИТУ-КХТИ. «Технологический суверенитет важнее, чем другие вещи. Идут санкции за санкциями, они (на Западе, — прим. авт.) смотрят за нашими болевыми точками, чтобы знать, как воздействовать на нашу страну. Эти санкции будут ничтожны, как ноль, если мы станем технологически самодостаточными», — согласился Минниханов. По его словам, эти проекты будут вынесены на встречу с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым, которого ждут 3 июня в Иннополисе.

Технологии хранения водорода для КАМАЗа

Московская компания «Судпромкомплект» предложила рассмотреть технологии по хранению водорода, которые могут быть полезны Камскому автозаводу.

— КАМАЗ вместе с правительством Москвы работает над созданием «водоробуса» и грузовика, и сам бог велел Татарстану услышать нас, и если будет интерес, готовы сотрудничать, — обратился советник гендиректора ООО «Судпромкомплект» Юрий Яненко.

Минниханов посчитал проект приоритетным.

— Водород — топливный элемент будущего, скорее всего, мир быстро перейдет на водородное топливо, тем более важно, как хранить водород. Очень серьезно работают китайцы. У китайской WEICHAI POWER целая серия топливных элементов, — с легкой завистью заметил Минниханов. И продолжил, что грузовики не могут быть электрическими, потому что количество батарей будет большим. Поэтому возможен переход только на водород.

В самом конце заседания стало известно, что на базе КНИТУ-КАИ может появиться еще один центр аддитивных технологий (ЦАТ). Технологическим партнером готово выступить петербургское ООО «3ДЛам Индастриал».