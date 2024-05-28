Минниханов о технологическом суверенитете: «Идут санкции за санкциями, но и мы должны понимать наши «узкие» места»
«Технологический суверенитет важнее, чем другие вещи. Идут санкции за санкциями, они (на Западе, — прим. авт.) смотрят за нашими болевыми точками, чтобы знать, как воздействовать на нашу страну. Эти санкции будут ничтожны, как ноль, если мы станем технологически самодостаточными», — рассуждал о важности курса на обеспечение технологической независимости Рустам Минниханов на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». На этот раз каждый из представленных проектов соответствовал этим целям, но без сотрудничества с КНР, видимо, не обойтись. А петербургский производитель 3D–станков «3ДЛам Индастриал» заявил о готовности создать на базе КНИТУ-КАИ центр аддитивных технологий. Подробнее о новых проектах — в материале «Реального времени».
Как нижегородцы бросили вызов
Российский промышленный бизнес после ухода иностранных игроков столкнулся с необходимостью ускоренной разработки собственных технологий, но главным препятствием на этом пути оказались не деньги, а дефицит собственного химического сырья. Его по-прежнему приходится просить у глобальных недружественных компаний, приобретая с их предприятий в Китае. Нельзя ли освоить производство малотоннажных компонентов на нефтехимических предприятиях Татарстана?
Именно с таким запросом на заседание совета директоров ТНХИ-Х приехали нижегородские компании, занятые импортозамещением в малотоннажной химии и медицине. Причем выступили независимо друг от друга, так как работают не только в разных сферах деятельности, но в разных районах Нижегородской области, но их идеи и мысли оказались созвучными. Без отечественных поставщиков компонентов сложно продвигаться в развитии собственных разработок.
Основатель дзержинского завода «Окапол» Дмитрий Огородцев рассказал, что в отрасли происходит бурный инвестиционный процесс по замещению зарубежных химических изделий, но для расширения ассортимента не хватает своего сырья. Ради этого переработчики полимеров объединились в Ассоциацию промышленников «Дзержинскхимрегион» и хотели бы наладить взаимодействие с Татарстаном. С его участием на территории завода «Заря» создается один из первых экопромпарков («Кулибин») по переработке вторичных материалов и медицинских полимеров.
Сам «Окапол» позиционируется как завод «умных полимеров», где производятся адгезивы, модификаторы и привитые полимеры, применяемые в нефтегазовой, электротехнической, строительной отраслях.
— Чтобы экономика России «задышала», необходимо развивать производство, нужна переработка. Мы ежегодно посещаем «Иннополис» и хотели бы создать к 2026 году экосистему инновации, — сообщил Огородцев.
Под этим он подразумевает центры технологических компетенций в малотоннажной химии по образцу мировых компаний, которые «позволяют формировать целевые сырьевые индикативы».
Минниханов о нижегородском бизнесе: «Он же через дочку теперь наш родственник»
— Вы спросите, зачем мне это нужно? — задался спикер риторическим вопросом и сам же на него ответил: — Я сам создал завод «умных полимеров» и понимаю чаяния бизнеса.
И добавил, что «есть и личные мотивы».
— Наиль Халилович Гиниятов (сын экс-гендиректора Казанского порохового завода) просил передать низкий поклон, а моя дочь вышла замуж и живет в Казани. Так что кровно заинтересованы в том, чтобы тема развивалась, — не стал скрывать Дмитрий Огородцев. И в заключение своего выступления вручил Минниханову подарок от имени руководства города Дзержинска.
— Надо сотрудничать, продвигаться, — согласился Рустам Минниханов. — Тем более СИБУР работает у вас и у нас. Поручим Рафинату Саматовичу выйти на совместные проекты и формы сотрудничества. Или, может, у тебя есть готовые решения? — обратился он к гендиректору ТНХИ-Х.
— Будем знакомить с университетами, — начал было предлагать варианты Яруллин.
— Он же через дочку теперь наш родственник, так что поддерживай! — призывал раис быть активнее.
— Согласен, у нее жених — татарин, — оживился Рафинат Яруллин.
Что покажут главе «Росатома» Алексею Лихачеву
Другая нижегородская компания — АО «Русатом РДС», являющаяся отраслевым интегратором госкорпорации «Росатом», попросила «импортозаместить» три вида химического сырья, которые закупаются для производства отечественной медицинской техники.
Во-первых, для отечественного производства биосовместимых имплантов для суставов необходимо иметь сополимер лактида — до 100 кг в год. Поставки необходимы с 2025 года, сообщил директор направления «Специализированная медицинская техника» АО «Русатом РДС» Анатолий Мялицин.
— Импланты нужны для участников СВО при оказании первой медицинской помощи. Буквально на днях рассматривали проблему на конференции «Боевая травма». Объемы с точки зрения малотоннажной химии небольшие, но это критически важное сырье, оно не производится в РФ. Готовы подписать гарантированный контракт, — заявил он.
Во-вторых, индустриальный партнер «Росатома» начал строить в Сарове завод по выпуску отечественной техники для проведения гемодиализа.
— Сейчас все материалы и оборудование поставляются из недружественных компаний. Заменить оборудование можно, но заместить сырье сложно — поставляется с завода BASF в Китае, — сообщил он.
Речь идет о таком компоненте, как диметилацетамид. Начиная с 2024 года нужно до 30 тысяч тонн прозрачной жидкости.
— Если хотя бы один день пропустить, то человек умрет, — пояснил Мялицин. — Сейчас начали строить завод по производству аппаратов в Сарове, прорабатываем создание завода в Иннополисе в рамках офсетного контракта, — добавил он. — В-третьих, нужен полисульфон на 198 тысяч тонн, и еще — поливинил. Просим у вас поддержки по размещению заказа на изготовление сырья, — обратился он к Минниханову.
Раис поручил проработать вопросы организации производства импортозамещающих сырьевых компонентов на базе КФУ и КНИТУ-КХТИ. «Технологический суверенитет важнее, чем другие вещи. Идут санкции за санкциями, они (на Западе, — прим. авт.) смотрят за нашими болевыми точками, чтобы знать, как воздействовать на нашу страну. Эти санкции будут ничтожны, как ноль, если мы станем технологически самодостаточными», — согласился Минниханов. По его словам, эти проекты будут вынесены на встречу с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым, которого ждут 3 июня в Иннополисе.
Технологии хранения водорода для КАМАЗа
Московская компания «Судпромкомплект» предложила рассмотреть технологии по хранению водорода, которые могут быть полезны Камскому автозаводу.
— КАМАЗ вместе с правительством Москвы работает над созданием «водоробуса» и грузовика, и сам бог велел Татарстану услышать нас, и если будет интерес, готовы сотрудничать, — обратился советник гендиректора ООО «Судпромкомплект» Юрий Яненко.
Минниханов посчитал проект приоритетным.
— Водород — топливный элемент будущего, скорее всего, мир быстро перейдет на водородное топливо, тем более важно, как хранить водород. Очень серьезно работают китайцы. У китайской WEICHAI POWER целая серия топливных элементов, — с легкой завистью заметил Минниханов. И продолжил, что грузовики не могут быть электрическими, потому что количество батарей будет большим. Поэтому возможен переход только на водород.
В самом конце заседания стало известно, что на базе КНИТУ-КАИ может появиться еще один центр аддитивных технологий (ЦАТ). Технологическим партнером готово выступить петербургское ООО «3ДЛам Индастриал».