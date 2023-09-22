УЗГА выкупил беззалоговые активы казанского ОКБ имени Симонова

Имущество досталось АО «Уральский завод гражданской авиации» за 64 млн рублей в ходе банкротства бюро

Уральский завод гражданской авиации выкупил весь объем беззалогового имущества казанского ОКБ имени М.П. Симонова, с которого в этом году началась процедура продажи активов обанкротившего научно-производственного объединения. Торги по выставленным лотам проходили без участия конкурентов, так что УЗГА смог приобрести часть движимого имущества по начальной цене, а другую — с дисконтом в 75%. Впрочем, это мелочь по сравнению с главными активами бюро — зданием и автоклавными станками, чья продажа остается заблокированной Минобрнауки России. Возможно, их судьба решится в арбитраже 3 октября.

УЗГА не поскупился на 6 тысяч позиций

АО «Уральский завод гражданской авиации», как и предполагалось, стало покупателем активов казанского АО НПО «ОКБ имени М.П. Симонова», обанкротившего два года назад. УЗГА заключил две сделки по приобретению почти всего движимого имущества, выставленного на торги в ходе конкурсного производства, следует из материалов Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Так, первый договор по приобретению запчастей, комплектующих, инструментов, компьютеров, оргтехники — всего 5 293 позиции — был заключен по начальной цене в 61 млн рублей. Второй — на 428 позиций — продан за 1,9 млн рублей.

В результате УЗГА досталось около 6 тысяч товарных позиций, среди которых запчасти, комплектующие, материалы, техника и другое имущество казанского научно-производственного объединения. Все это находится в конкурсной массе без залоговых обременений, подтвердили «Реальному времени» в аппарате помощников конкурсного управляющего ОКБ им. Симонова Владимира Заплавы. Покупка обошлась уральскому заводу примерно в 64 млн рублей. Для чего УЗГА подчистую скупил все, что можно купить из конкурсной массы казанского КБ, осталось загадкой. В пресс-службе предприятия воздержались от комментариев.

Конкурсное производство в отношении ОКБ им. Симонова было открыто в июле 2021 года. Требования кредиторов составляют 1,224 млрд рублей. Предполагаемая стоимость имущества — 2,77 млрд рублей.

Конкурсное производство в отношении ОКБ им. Симонова было открыто в июле 2021 года. Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Открытая продажа, но с дисконтом в 75%

Торги по обоим лотам проходили без конкурентов. Но по первому и самому дорогостоящему лоту — в закрытом режиме, к участию допускали не всех. В лот входило «компьютерное оборудование, комплектующие и программное обеспечение, производственное, промышленное оборудование, комплектующие и инструмент, электрооборудование, комплектующие и инструмент, машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки», говорится в конкурсной заявке.

Впрочем, на торги могли заявиться и те, кто имеет лицензию на производство или на разработку, производство, испытание и ремонт авиационной техники. УЗГА подал заявку, после чего был признан победителем после первых шагов. Начальная цена не изменилась, а сам договор был подписан на 61,089 млн рублей.



Беззалоговое имущество ОКБ им. Симонова выставили на продажу еще в начале года, «упаковав» его в два самостоятельных лота. Согласно правилам, перед этим приглашенный московский оценщик Дмитрий Глухов из ООО «ПрофФинанс» подготовил отчет об оценке имущества. Правда, в него попало 5 019 наименований изделий. Накопленное имущество он оценил в 25 млн рублей без учета НДС (расчет велся по затратному методу). Почему конкурсный управляющий выставил начальную стоимость первого лота в 62 млн рублей, а не в заявленные 25 млн рублей? Может, обнаружили что-то дорогостоящее? Но представители конкурсного управляющего ОКБ им. Симонова не стали давать разъяснения.

На торги могли заявиться и те, кто имеет лицензию на производство, разработку, испытание и ремонт авиационной техники. Максим Платонов/realnoevremya.ru

В отличие от первого аукциона процедура продажи имущества по второму лоту затянулась. Его выставили на публичную продажу. Долгое время заявок от участников не поступало, торги признавали несостоявшимися. Это значит, что организатор вправе был снижать первоначальную стоимость. В результате торги растянулись на семь месяцев, после чего начальная цена упала на 75%. Но заявку подал не УЗГА, а московское ООО «Инвестторг», признанное победителем. Видимо, затем оно переуступило имущество уральскому заводу по этой же стоимости в 1,9 млн рублей. В конце августа конкурсный управляющий заключил договор купли-продажи имущества по второму лоту с УЗГА, следует из материалов на ЕФРСБ.

Юристы Минобрнауки России готовятся к спору в арбитраже

Но главная битва за миллиардные активы ОКБ им. Симонова впереди. Производственное здание ОКБ, земля под ним и зарубежные автоклавные станки — все это находится в залоге у уральской «Инвестиционно-промышленной компании». Выставить их на продажу не могут, так как КНИТУ-КАИ и Минобрнауки России требуют изъять их из конкурсной массы и передать на баланс федерального университета.

Ранее КНИТУ-КАИ проиграл спор в первой инстанции. Арбитражный суд Татарстана поддержал позицию конкурсного управляющего ОКБ им. Симонова, согласившись с тем, что здания и автоклавы неотделимы друг от друга. В апреле предпринималась новая попытка вернуть уникальный производственный комплекс по автоклавному формованию в федеральную собственность, но апелляционная инстанция отложила рассмотрение жалобы федерального ведомства. На этот раз назначена новая дата — 3 октября. Пока арбитраж не вынесет свой вердикт, продажа этой части имущества ОКБ будет заблокирована.

— В этих обстоятельных надо предметно изучать предмет залога, — считает казанский адвокат Павел Тубальцев. — В настоящее время недвижимость входит в конкурсную массу ОКБ, но ее залоговым кредитором является уральская компания. В случае разблокировки залоговых активов уральская компания получит преимущество перед остальными кредиторами. Ей полагается от 70% и больше от выручки с продажи. И если имущество не будет реализовано на первых-вторых торгах, тогда у них есть возможность оставить его за собой.

По словам эксперта, чтобы объективно решить спор, нужно провести техническую экспертизу на предмет того, является оборудование неотъемлемой частью здания или нет. «Я считаю, что оно имеет самостоятельное техническое предназначение. Это не зерновой элеватор или мартеновская печь, которая забетонирована в здание. Но можно ли автоклавы перемещать в другое здание — ответ на этот вопрос должны дать технические эксперты. Уверен, что без них суд не обойдется при рассмотрении дела», — заключил он.



На полях Восточного экономического форума ВЭФ-2023 уральский завод подписал с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и авиакомпанией «Аврора» соглашение о намерениях на поставку 95 легких многоцелевых самолетов ЛМС-901 «Байкал» в период с 2026 по 2030 годы. Планируется, что УЗГА произведет и поставит самолеты для ГТЛК, после чего лизинговая компания передаст их в финансовую аренду эксплуатанту.

