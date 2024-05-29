Должники — напоказ, штрафы за плохую работу ЖКХ, старт халяль-ипотеки от ГЖФ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 29 мая.
- Владимир Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам. Данный реестр станет частью банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов. Кроме того, в него попадут данные о должниках, привлеченных к административной или уголовной ответственности, объявленных в розыск, а также сведения об их трудоустройстве.
- Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначен секретарем Госсовета России, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее, с 2015 по 2016 год, он был заместителем министра обороны России, а с февраля 2016 года — губернатором Тульской области. В 2024 году Владимир Путин назначил Дюмина своим помощником.
- Теперь в России начнут штрафовать за оказание некачественных коммунальных услуг. Президент страны подписал закон о штрафах для ресурсоснабжающих организаций за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами. Должностным лицам грозит штраф в размере от 5 до 30 тыс. рублей, а юридическим — от 30 до 100 тыс. Закон вступает в силу через 10 дней.
- Правительство расширило параметры программы трудовой мобильности. Теперь компаниям для получения субсидий нужно вести деятельность в приоритетной для региона отрасли экономики, выплачивать заработную плату не ниже среднемесячной по региону, а также реализовывать крупный проект с объемом вложений более 3 млрд рублей. Численность предприятия должна составлять не менее 100 человек, а объем производства продукции или оказания услуг в рамках реализации этого проекта в ближайшие 3 года должен составить более 5% всего валового объема производства данного вида продукции или услуг в регионе.
- Роспотребнадзор порекомендовал сократить продолжительность рабочего дня, если температура в помещении достигает значения 28,5 °C. Также управление предложило изменить порядок рабочего дня, перенося работы на утреннее или вечернее время, если воздух прогреется до предельных показателей.
- Правительственная комиссия одобрила пакет законопроектов от Минфина, включающий поправки в закон о бюджете РФ на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, а также в Налоговый и Бюджетный кодексы. 30 мая законопроект рассмотрят на заседании правительства, после чего работа над ним продолжится в Госдуме с участием представителей различных отраслей.
- Владимир Путин поручил разработать план мероприятий по развитию автомобильного туризма в районах прохождения трасс М-11 «Нева» и М-12 «Восток». План будет разрабатывать правительство России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 декабря 2024 года, далее — раз в год.
- Духовное управление мусульман Татарстана выдало Госжилфонду при раисе республики сертификат соответствия Халяль для программ социальной ипотеки. Семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могли отказываться от программы по религиозным убеждениям, так как в исламе запрещена любая сделка, в которой присутствует ссудный процент. После изучения и корректировки программы она была признана дозволенной для мусульман согласно канонам исламского права.
- Владимир Путин подписал закон, по которому супруги погибших военнослужащих смогут получать пенсию по потере кормильца, если не вступят в повторный брак и ухаживают за детьми младше 23 лет. Дети погибших военнослужащих продолжат получать причитающиеся им выплаты наряду со второй пенсией. Закон вступает в силу с 1 января 2025 года. Также он поставил бойцов спецоперации в пример чиновникам, отметив, что власти должны работать постоянно и напряженно, как бойцы на передовой.
- В Госдуму собираются внести законопроект об уголовной ответственности за использование дипфейков в преступных целях. За это может грозить штраф до 1,5 млн рублей и лишение свободы сроком до 7 лет. Эксперты считают инициативу преждевременной и опасаются, что она может привести к большому количеству уголовных дел за «абсолютно шуточные истории». Специалисты отмечают, что сначала необходимо чётко определить, что считать дипфейком и как отличить безобидное применение этой технологии от преступного.
- Росстат перестал публиковать данные о производстве автомобильного бензина в целях обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов. В Минэнерго считают, что эти данные могут быть использованы для манипулирования рынком. Закрытие статистики укрепит надежность обеспечения внутренних потребителей и повысит энергетическую безопасность страны.
Ключевые события 826-го дня специальной военной операции на Украине:
- Подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Вильча, Нескучное и Малая Даниловка Харьковской области.
- Кроме того, бойцы группы «Запад» нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 77-й и 116-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское в ЛНР, Григоровка и Серебрянка в ДНР.
- Подразделения «Южной» группировки нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 28-й и 41-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Константиновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Они отразили контратаку штурмовой группы 114-й бригады теробороны.
- Группа «Центр» активными действиями улучшила тактическое положение, а также нанесла поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й, 100-й мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Евгеновка, Новоалександровка и Селидово ДНР.
- Сегодня под Угледаром расчет ТОС-2 «Тосочка» группировки отрядов «Восток» уничтожил опорный пункт ВСУ с живой силой. Также они заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Сторожевое Донецкой Народной Республики.
- В течение дня морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены следовавшие в направлении Крымского полуострова два безэкипажных катера ВМС Украины.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 605 самолетов, 274 вертолета, 24 770 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16191 танк и других боевых бронированных машин, 1 322 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9 930 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 093 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интернет-газета «Реальное время»Общество Татарстан