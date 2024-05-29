Росстат перестал публиковать статистику о производстве бензина для безопасности рынка нефтепродуктов

Фото: Татьяна Демина

Росстат больше не публикует данные о производстве автомобильного бензина. Об этом сообщили в Министерстве энергетики России.



В ведомстве пояснили, что решение принято в целях обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов. В Минэнерго считают, что раскрытие данных о производстве бензина может стать поводом для манипулирования рынком со стороны недобросовестных участников.

Закрытие статистики будет способствовать укреплению надежности обеспечения внутренних потребителей и повышению энергетической безопасности страны. При этом публикация данных о ценах на нефтепродукты продолжится.

Согласно информации Росстата, за первые четыре месяца 2024 года в России было произведено 14,4 млн тонн автомобильного бензина, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

От месяца к месяцу наблюдается тенденция снижения выпуска бензина. Так, в январе было произведено 3,8 млн тонн, в феврале — 3,7 млн тонн, в марте — 3,5 млн тонн и в апреле — 3,4 млн тонн.

Рената Валеева