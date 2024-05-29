Семьи погибших участников СВО смогут получать две пенсии одновременно
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому супруги погибших военнослужащих смогут получать пенсию по потере кормильца. Это право сохраняется при условии, что они не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми младше 23 лет. Об этом сообщает ТАСС.
Как указывается в сопроводительных материалах, дети погибших военнослужащих, которым уже выплачивается пенсия по потере кормильца, не будут ущемлены в правах и продолжат получать причитающиеся им выплаты. Таким образом, семье будут одновременно выплачивать две пенсии: ребенку и супруге погибшего.
Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.
Напомним, президент России Владимир Путин также подписал закон, запрещающий взыскивать долги с пенсий инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также доплат к таким пенсиям.