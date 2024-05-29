Семьи погибших участников СВО смогут получать две пенсии одновременно

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому супруги погибших военнослужащих смогут получать пенсию по потере кормильца. Это право сохраняется при условии, что они не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми младше 23 лет. Об этом сообщает ТАСС.



Как указывается в сопроводительных материалах, дети погибших военнослужащих, которым уже выплачивается пенсия по потере кормильца, не будут ущемлены в правах и продолжат получать причитающиеся им выплаты. Таким образом, семье будут одновременно выплачивать две пенсии: ребенку и супруге погибшего.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

Напомним, президент России Владимир Путин также подписал закон, запрещающий взыскивать долги с пенсий инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также доплат к таким пенсиям.



Рената Валеева