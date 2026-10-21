Первый танкер с российским дизелем отправится в США 22 октября

На судне будут находиться 40 тыс. тонн дизельного топлива

Фото: Динар Фатыхов

Первый танкер с российским дизелем отправится в США 22 октября. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

— Первый танкер, как планируется, выйдет из порта завтра, 22-го числа. В Соединенные Штаты Америки, — цитирует его ТАСС.

На судне будут находиться 40 тыс. тонн дизельного топлива.

— А следом пойдут следующие, безусловно, партии. Как и были договоренности между двумя лидерами, мы будем потребности, какие есть у Соединенных Штатов Америки, в пределах наших возможностей все удовлетворять, — добавил Александр Новак.

Возобновление экспорта дизельного топлива, в том числе в США, не отразится на ценах на российских АЗС, так как внутренний рынок полностью обеспечен и дефицита нет, заверил недавно Новак. Мощности российских НПЗ по дизелю в два раза превышают потребности внутреннего рынка, которые составляют 3,5—4 млн тонн в месяц.

Галия Гарифуллина