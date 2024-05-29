Правительственная комиссия одобрила пакет законопроектов, вносящих изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы

Фото: Дарья Пинегина

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела и одобрила внесенный Минфином пакет законопроектов. В него включены поправки в закон о бюджете Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства в четверг, 30 мая. Затем работа над ним продолжится на площадке Госдумы. К обсуждению будут приглашены представители парламента, бизнеса, экспертных и общественных объединений.

Напомним, Минфин внес в правительство России пакет законопроектов с изменениями в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Разиль Самигуллин