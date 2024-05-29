Правительство расширило параметры программы трудовой мобильности

Фото: Дарья Пинегина

Предприятия, реализующие крупные проекты в приоритетных отраслях экономики, смогут принять участие в программе трудовой мобильности и получать субсидии за трудоустройство сотрудников из других регионов или других муниципальных образований.

Размер господдержки в рамках этой программы составляет 12 минимальных размеров оплаты труда, увеличенных на страховые взносы и районные коэффициенты. В среднем это около 300 тыс. рублей на каждого привлеченного работника.

Чтобы получить субсидии, компании должны выполнить ряд условий:

вести деятельность в приоритетной для региона отрасли экономики;

выплачивать заработную плату не ниже среднемесячной по региону;

реализовывать крупный проект, объем вложений в который превышает 3 млрд рублей;

объем производства продукции или оказания услуг в рамках реализации этого проекта в ближайшие 3 года должен составить более 5% всего валового объема производства данного вида продукции или услуг в регионе;

численность дополнительно привлекаемых работников для этого проекта должна составлять не менее 100 человек.

Это решение, принятое по поручению президента, поможет предприятиям восполнить потребности в специалистах и будет способствовать развитию приоритетных отраслей экономики. В частности, оно направлено на поддержку предприятий Татарстана, которые активно развиваются и нуждаются в квалифицированных кадрах.

Напомним, в мае Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития страны на период до 2030 и на перспективу до 2036 года. Эти цели направлены на укрепление экономического и социального развития, обеспечение государственного, культурного и экономического суверенитета России, а также на повышение уровня жизни граждан.

Разиль Самигуллин