Роспотребнадзор призвал сокращать рабочий день, если в помещении больше 28,5 градуса

Фото: Максим Платонов

В связи с жаркой погодой Роспотребнадзор рекомендует сокращать продолжительность рабочего дня, если температура в помещении достигает определенных значений.

Так, если в рабочем помещении без кондиционера температура поднимается до 28,5 градуса, рекомендуется сократить рабочий день на час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, а если помещение нагрелось до 30,5 градуса — на четыре часа.

Также Роспотребнадзор обращает внимание на условия труда при работе на открытом воздухе. Так, при температуре наружного воздуха более 32,5 градуса по показателям микроклимата работа относится к опасной. В таких случаях рекомендуется изменить порядок рабочего дня, перенося работы на утреннее или вечернее время.

К работе при повышенных температурах рекомендуется допускать лиц не моложе 25 и не старше 40 лет. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Работа в условиях повышенных температур может привести к обезвоживанию организма. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков и чая — плюс 10–15 градусов.

Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной воды, кисломолочных напитков, соков, витаминизированных напитков или кислородно-белковых коктейлей.

Рената Валеева