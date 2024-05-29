В России начнут штрафовать за оказание некачественных коммунальных услуг

Фото: Ринат Назметдинов

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы для ресурсоснабжающих организаций за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами. Соответствующий документ опубликован 29 мая на официальном портале правовой информации.



Закон вносит изменения в КоАП РФ и предусматривает наказание в виде штрафов для должностных и юридических лиц. При первичном нарушении закона должностным лицам будет грозить штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 30 до 50 тыс. рублей. В случае повторного нарушения размеры штрафов увеличатся до 30 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно.

Официально закон вступает в силу через 10 дней со дня опубликования.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому супруги погибших военнослужащих смогут получать пенсию по потере кормильца.

Рената Валеева