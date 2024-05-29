Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам

Фото: Максим Платонов

В России появится открытый реестр должников по алиментным обязательствам. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин. Реестр станет частью банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. Об этом сообщает ТАСС.

Закон определяет, какие сведения будут включены в реестр. В частности, туда внесут информацию о должниках по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или совершеннолетних и недееспособных детей, нетрудоспособных родителей. Кроме того, в реестр попадут данные о должниках, объявленных судебным приставом в розыск.

Документ также устанавливает сроки уведомления должника о включении в реестр или исключении из него. Для этого будут использоваться уже установленные законодательством способы, например СМС-сообщение.



Данные должника в реестре будут общедоступными до их исключения в связи с полным погашением задолженности. Чтобы получать актуальную информацию о трудоустройстве должников, ФССП России сможет запрашивать соответствующие сведения у органов госвласти и государственных внебюджетных фондов.

Напомним, судебные приставы Татарстана с начала мая смогли взыскать с должников по налогам более 17 млн рублей. Для этого был использован основной метод взыскания — арест имущества, включая запрет на распоряжение им, а в некоторых случаях — изъятие его в пользу государства.

Рената Валеева