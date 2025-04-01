В больнице Хургады остается один пострадавший в крушении батискафа ребенок

В больнице Хургады остается один ребенок из России, пострадавший в результате крушения батискафа «Синдбад» у берегов Египта. Его состояние оценивается как стабильное, сообщили в российском генконсульстве в Египте, пишет RT.

Ранее, 29 марта, начался процесс репатриации тел российских граждан, погибших в результате трагедии.

Авария произошла утром 27 марта, когда батискаф с 45 российскими туристами на борту совершал подводную экскурсию в 1 км от берега в районе Хургады.

В результате крушения погибли шесть россиян. 38 человек были спасены.

Глава Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела о крушении батискафа с российскими гражданами у берегов Хургады.

Рената Валеева