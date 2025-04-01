Хайруллин рассказал о новом сервисе на «Госуслугах» для проверки количества сим-карт

Фото: Динар Фатыхов

На портале «Госуслуги» запущен новый сервис под названием «Сим-карты», который позволит гражданам контролировать количество и тип сим-карт, зарегистрированных на их имя, а также блокировать подозрительные номера. Об этом сообщил министр цифрового развития Айрат Хайруллин.

— Теперь в личном кабинете «Госуслуги» видно, сколько и каких сим-карт зарегистрировано на ваше имя у операторов, и больше не придется обращаться к каждому оператору отдельно, чтобы убедиться, что на вас не оформлены «серые» сим-карты. Можно в несколько кликов заблокировать лишние или подозрительные сим-карты/приостановить обслуживание по ним. Это удобно и безопасно! — заявил Хайруллин.

Сервис станет доступен на портале «Госуслуги» 1 апреля в 20.00.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Новый сервис появился в преддверии вступления в силу ограничений на количество сим-карт, оформляемых на одного человека. С 1 апреля операторы связи не смогут регистрировать более 20 сим-карт на одного гражданина России и более 10 сим-карт на иностранного гражданина.

Если у гражданина зарегистрировано больше сим-карт, чем разрешено, россиянам необходимо избавиться от лишних номеров до 1 ноября 2025 года, а иностранным гражданам — до 1 июля 2025 года.

По словам представителя министерства, эти меры необходимы для борьбы с мошенническими действиями, совершаемыми с использованием «серых» сим-карт. По данным МТС в Татарстане на начало 2025 года, каждый семисотый звонок совершался мошенниками.

— Следите за обновлениями на «Госуслугах» и будьте в безопасности! — призвал министр.