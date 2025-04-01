Татарстан станет одним из первых регионов-участников программы льготного лизинга

Фото: Руслан Ишмухаметов

Минпромторг России запустил новую программу льготного лизинга дорожно-строительной и коммунальной техники, разработанную совместно с госкомпанией «Дом.РФ». Татарстан станет одним из первых регионов, которые подключатся к этой программе, что позволит обновить парк спецтехники на льготных условиях, пишет РИА «Новости».

— Начала действовать программа льготного лизинга коммунальной и строительно-дорожной техники, разработанная Минпромторгом России и госкомпанией «Дом.РФ»... Данный инструмент поддержит отечественных производителей техники, расширит возможности для обновления парка таких машин в субъектах Российской Федерации и простимулирует привлечение частных инвестиций в экономику, — говорится в сообщении министерства.

Программа будет реализована за счет выпуска облигаций, субсидируемых министерством, для привлечения частных инвестиций. Эти средства будут предоставлены лизинговым компаниям для приобретения техники и последующей передачи ее в лизинг на льготных условиях, со ставкой около 10%.

По словам главы Минпромторга России Антона Алиханова, в приоритете будут регионы и муниципалитеты, нуждающиеся в обновлении техники первой необходимости. Рассчитывается, что программа позволит обновить около 6 тыс. машин. Бюджетное финансирование программы на ближайшие три года составит около 2,5 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко отметил высокий интерес к программе со стороны регионов.

— Уже сейчас мы отмечаем у регионов высокий интерес к программе. Первыми к ней подключатся Республика Татарстан и Чувашская Республика, — заявил Мутко. Ожидается, что в 2025 году в программу будет привлечено около 15 млрд рублей.



Рената Валеева