Госдума запретила навязывание дополнительных товаров и услуг при покупках

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на защиту прав потребителей от навязывания дополнительных товаров и услуг. Закон также запрещает автоматическое получение согласия на покупку товаров и оказание услуг, пишет «Интерфакс».



Поправки будут внесены в статью 16 закона «О защите прав потребителей», регулирующую недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя.

Действующее законодательство уже запрещает продавцам выполнять платные дополнительные работы или услуги без согласия потребителя. Однако новый закон вносит ряд уточнений и усилений.

взято с сайта duma.gov.ru

Ключевые нововведения:

получение согласия клиента необходимо не только при оказании дополнительных платных работ или услуг, но и при продаже дополнительных товаров;

запрещается навязывание потребителям дополнительных товаров или услуг за отдельную плату до заключения основного договора. Продавец не может требовать приобретения дополнительных товаров или услуг для получения основных;

потребитель вправе отказаться от оплаты навязанных дополнительных товаров, а если они уже оплачены, то имеет право потребовать возврата уплаченной суммы;

вводится прямой запрет на автоматическое получение согласия на покупку товаров и оказание услуг;

требование потребителя о возврате денег за навязанные или приобретенные без его согласия дополнительные товары (работы, услуги) должно быть удовлетворено в течение трех дней с момента подачи такого требования.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Рената Валеева