Рост числа непьющих россиян достиг рекордных значений

Фото: Динар Фатыхов

По данным Росстата, в прошлом году доля непьющих граждан России увеличилась до 45%, что является максимальным показателем как минимум с 2011 года — периода начала публикации соответствующей статистики.

Для сравнения: два года назад полностью отказались от употребления алкоголя 42,2% населения, а в 2011 году этот показатель составлял 38,2%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особенно заметные изменения произошли среди мужского населения. Впервые доля непьющих мужчин превысила треть и достигла отметки в 35,1%. Среди женщин показатель еще выше — 53,1% не употребляют алкоголь.

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Напомним, что жители России в 2024 году продемонстрировали рекордный за последние 8 лет уровень потребления крепкого алкоголя. Продажи крепких напитков, за исключением водки, выросли на 10,2%, достигнув 3,2 литра на душу населения.



Матвей Гавриков