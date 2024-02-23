Ильшат Аминов: «История будет нужна следующим поколениям»

Жизнь солдат Татарстана на передовой и мирных городов под обстрелами глазами корреспондентов ТНВ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась фотовыставка «Зов Родины». 32 снимка сделаны во время рабочих командировок съемочной группы программы «7 дней» телеканала ТНВ в составе специального корреспондента Зуфара Давлетшина и оператора-постановщика Андрея Ключникова на территории Запорожской, Херсонской областей, Луганской и Донецкой Народных республик. Они ведут хронику жизни солдат с декабря 2022 года. Всего съемочная группа побывала на этих территориях семь раз, с последней поездки вернулась всего несколько дней назад.



«Мы здесь до конца не осознаем всего происходящего»

Зуфар Давлетшин, автор видеосюжетов и 6 короткометражных документальных фильмов по итогам командировок, рассказал, что с предложением провести выставку фотографий снятых на простой телефон во время поездок к ним обратились сотрудники Галереи современного искусства.

— Это их инициатива. Нам предложили собрать все наши фотографии, которые мы делали во время поездок в зону СВО, что мы и сделали. Было представлено около сотни снимков, из которых отобрали около 30. Мы снимали то, что было интересно нам самим.

По его словам, на фотографии, которая больше всего ему запомнилась, изображен солдат, который пишет письмо:

— Это Запорожская область, батальон «Тимер». Мы снимали репортаж, тут к нам подходит парень, говорит, что солдаты получили письма от школьников и просит прочитать несколько строк из письма на камеру и поблагодарить детей. Мы все сняли и предложили ему написать ответ. На фото солдат как раз сидит и пишет ответное послание.

По приезду домой съемочная группа отвезла это письмо в Мамадыш, нашла автора, девочку из лицея, торжественно вручила ей ответ от военнослужащего и сделала сюжет об этом.

— Если честно, раньше я относился очень скептически к этим письмам, — говорит Давлетшин. — Думал: вот, пишут детишки солдатам, рисуют им, все эти листочки привозят, и они просто лежат кучкой никому не нужные. Но на самом деле это оказалось совсем не так. У них все блиндажи обвешаны этими рисунками. Они носят эти письма у себя на груди. Я был просто поражен — вот эти мужики, которые каждый день испытывают судьбу и находятся так близко от смерти, до такой степени бережно относятся к детским посланиям, для них это очень важно. Мы здесь до конца этого не осознаем.

«Это кадры из настоящей жизни»

Оператор-постановщик Андрей Ключников отмечает, что по фотографиям, которые представлены на выставке, можно вести хронику.

— На одном из снимков изображен музей. Его стены тоже обстреляны, но внутри все не так плохо, можно даже посмотреть экспонаты. Так вот рядом со зданием музея стоит церковь и тогда, когда мы делали этот снимок, ее купол лежал рядом весь сгоревший. Сейчас же во время последней поездки мы увидели то, что территорию рядом с храмом расчистили и вместо разрушенного купола установили новый крест.

Фотографией с живой историей профессиональный оператор называет изображение бойцов батальона «Алга», сделанное во время самой первой поездки.

— Здесь мы видим солдат, которые вернулись с передовой набраться сил. Они быстро организовали лагерь для себя. Здесь видно, как они чистят свое оружие, тут же лежит снаряд. Это кадр их настоящей жизни.

«Эту история пишется прямо сегодня»

Выставка «Зов Родины» — это остановившаяся история, и эта история пишется сегодня руками и глазами журналистов, считает генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов:

— История будет нужна следующим поколениям. На мой взгляд, самое главное, чтобы она была максимально правдивой и понятной, как на этих снимках.

— Для меня самые эмоциональные фотографии — это расстрелянный монумент солдата, он полностью изрешечен пулями. Второй снимок, который оказывает на меня сильное впечатление — это манекен с деревянным автоматом. Его даже не сразу видно. Сначала ты думаешь, что здесь просто стоит солдат. Потом смотришь на ноги и понимаешь, что это манекен, который вечно простреливается, принимает пули на себя, чтобы они не попадали в настоящих солдат. Через эти снимки мы понимаем, что в любую минуту с любой стороны может прозвучать выстрел.

По мнению Ильшата Аминова, выставка еще и рассказывает насколько сложна и опасна работа журналистов:

— Несмотря на опасность, ее надо делать профессионально и повседневно. Эти люди знают, что мы ценим и уважаем их труд и всегда беспокоимся, пока они не вернуться домой. Когда отправляем коллег, каждый раз я очень волнуюсь за них. Это всегда риск, мы все это понимаем, журналисты и операторы тоже это понимают, но все равно идут и делают свое дело, потому что являются профессионалами. Мы обязаны сегодня писать эту историю, какая бы она не была. Мы должны ее максимально объективно освещать.

Аминов сообщил, что сейчас собраны еще две съемочные группы, помимо первой, так что всего в зоне СВО будут работать три.

Главная цель этой выставки в том, чтобы показать жизнь в зоне СВО честно, уверен Илфар Каримов, директор радиостанции «Болгар радиосы».

— Мы живем здесь, вдалеке от мест, где проходят бои, и можем только догадываться, что там происходит на самом деле, а журналисты, которые работали и жили на этих территориях, видят все своими глазами. Через свои фотографии они как будто разъясняют всю ситуацию, фотографии вызывают у нас сочувствие и сопереживание, — говорит он.

— Больше всего меня впечатлил снимок, где изображен жилой дом в Донецке с балконами, на которых вывешены флаги Российской Федерации, — отметил Каримов. — Складывается впечатление, что жители этого полуразрушенного дома, несмотря на все невзгоды, все равно живут с надеждой и главное — верят в Россию.

— Эта выставка открылась в преддверии праздника — Дня защитника Отечества, — отметила директор Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева. — Фактически здесь представлен живой материал, который был привезен из мест, где проходят бои. Нам очень хотелось бы довести до сегодняшнего зрителя, что, да, фестивали, театр, художники — они существуют. Но параллельно с ними есть еще и такая драма жизни.

По словам Розалии Нургалеевой, после окончания выставки в стенах Галереи современного искусства, она продолжится на других общественных пространствах — школах, учреждениям культуры и др. Кроме того, рассматривается вопрос показа фотовыставки «Зов Родины» в районах и других регионах.