«Деревня будет жить, пока земля будет работать»

В Минсельхозе на сходе предпринимателей из татарских сел рассказали про национальные бренды

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

В Казани начался XII Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел регионов РФ и Татарстана. В первый день 800 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий собрались на дискуссионных площадках. «Реальное время» посетило Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ, где обсуждали роль татарских брендов в сохранении и развитии сел.

Для состязаний, а не колбасы!

Модератор площадки, исполнительный директор Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям Фарит Уразаев, пожурив делегатов за опоздания, начал свою речь, вспомнив, что в приснопамятная стратегия развития татарского народа допускает добавлять что-то свое. Его идея — продвигать семь татарских брендов, кодов, которые сохранят татарскую деревню.

— У нас теперь есть официально зарегистрированные татарские породистые лошади, — начал он перечисление брендов. — И люди, выращивая лошадей, не делают из них колбасу, а возрождают наши древние игры, связанные с лошадями.

В частности, это игра «аударыш», которая в апреле в четвертый раз пройдет в республиканском масштабе наряду с другими состязаниями. В «аударыше» борются на лошадях — кто кого стащит или вынудит спрыгнуть.

По словам Фарита Набиуллина из Лениногорского района, это безопасный вид спорта. 12 июня планируется совместно с «Татнефтью» провести всероссийский турнир по «аударышу». Всем он пообещал консультации, сотрудничество — и тут же продиктовал с трибуны свой телефон.

— Я недавно участвовал в международной конференции, — рассказал конезаводчик, — выступали из Москвы: в связи с тем, что на Олимпийские игры нас не пускают, мы стали смотреть на национальные виды спорта. Дали слово мне. Говорю: придется вас подправить. Не надо смотреть, пускают нас или нет. У нас многонациональный народ в России, поэтому в первую очередь надо развивать национальные виды спорта.

Коснулся Набиуллин темы новых ветеринарных правил содержания лошадей для воспроизводства, которые вступают в силу 1 сентября 2024 года. По его словам, они не подходят не только для Саха-Якутия, Башкортостана, Бурятии, Алтая, Тувы, но и для Татарстана:

— У нас есть лошади, которые гуляют круглый год. Надо пересмотреть закон, — сказал Набиуллин, упомянув тебеневку — зимнюю пастьбу, когда лошади самостоятельно добывают корм из-под снега.

Лошади — первый татарский бренд. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Муслюмово — наша Швейцария

— Вероятно, все вы женились, выходили замуж, — начал Уразаев рассказ про второй бренд, гусей. — На свадьбе сноха ступает на пуховую подушку, а на стол ставится родителями гусь, знатное кушанье.

Сейчас Всемирный конгресс татар работает примерно с 25 инициативными предпринимателями-гусеводами. Кроме того, Конгресс проводит фестиваль «Каз өмәсе» в Муслюмовском районе. По словам Уразаева, это «наша Швейцария» — красивая и богатая.

— На частных производствах режут 40 тысяч гусей, а фермеры — 180 тысяч. Вместе 220 тысяч. Если гусь будет стоить 2 000, вот тебе и 500 млн рублей дохода, — посчитал Уразаев. — Всего лишь, как говорится.

При этом за гусей отвечал не татарстанец, а житель Чебоксар Равиль Лотфуллин. У него в хозяйстве 65 тысяч гусематок. Он, кстати, с позволения модератора, говорил по-русски. По словам Лотфуллина, несмотря на то, что 60—70% гусей производится в татарских хозяйствах, селекционные работы почти не проводятся:

— Идет имитация бурной деятельности. Мы, гусеводы, поддерживаем инициативу ВКТ — создать породу татарского гуся, — резюмировал Лотфуллин. А Уразаев пообещал на выставке угостить желающих фаршированным гусем. Мол, фаршированную курицу ели все, а тут — деликатес!

Значительную часть брендов представят на выставке в «Корстоне». Назметдинов Ринат / realnoevremya.ru

«В наших деревнях не обрабатывается 80% земли»

Говорили на дискуссионной площадке, иногда красноречиво, иногда нет, и про другие бренды — мед, здоровье (мази, крема, чаи), садоводство (яблоки, ягоды), одежду (в частности, шали), ремесленничество (в частности, производство тальянок). Удивили делегатов проектом, в котором мечети оборудуются зарядками для электромобилей. При этом сами здания силами энтузиастов в проекте «Нурлы ислам» получают подсветку — недорогую, которую могут легко заменить сами прихожане. В планах на Рамадан устроить марафон «Один день — один минарет».

— В наших деревнях не обрабатывается 80% земли, — резюмировал Уразаев. — Даже картошку не растят, живность не разводят. А деревня будет жить, пока земля будет работать. Представьте, кончится пенсия, что делать деревенскому человеку? У него есть земля. Чистейшая органика, а мы на ней ничего не делаем.